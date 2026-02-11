Los mercadillos de Córdoba denuncian pérdidas del 100% por once borrascas consecutivas y piden ayudas urgentes

Las familias que ejercen a venta ambulante en los mercadillos de Córdoba viven una situación límite, ahogadas en pérdidas tras dos meses y medio en los que "los días que han podido montar sus puestos se cuentan con los dedos de una mano". Así lo ha explicado la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes, Comacor, que ha calificado como “agónica y ruinosa” la coyuntura que atraviesan los vendedores ambulantes tras las once borrascas sucesivas que han afectado a la ciudad en los últimos meses, que han impedido ininterrumpidamente la instalación de los puestos desde comienzos de diciembre.

Antonio Torcuato, presidente de Comacor ha explicado que “el primer revés llegó con la pérdida casi completa de la campaña navideña que quedó extremadamente mermada por las lluvias constantes de finales de otoño y diciembre.

En esa época esperábamos recuperarnos del descenso de ventas del verano, motivado por las olas de calor, y de un retraso en la campaña de invierno que ralentizó las ventas”. Torcuato ha detallado que el sector “ha asistido impotente a un reguero de días sin mercadillo en una época que anualmente sirve para compensar la precariedad económica de un sector siempre al límite”.

Mercadillo de las Setas el martes pasado. / CÓRDOBA

Tras la Navidad, prosigue Torcuato, “cuando esperábamos recuperarnos en la siempre compleja cuesta de enero, el tren de borrascas se intensificó, con semanas enteras sin poder montar los puestos, lo que ha supuesto pérdidas del 100 %, sumiéndonos en una situación catastrófica de la que nos va a resultar complicado salir”.

La venta ambulante vive hoy, según Comacor, momentos de desesperación. Lo explica con un ejemplo: “¿Se imaginan estar dos meses y medio suspendidos de empleo y sueldo?: una ruina para familias que están literalmente ahogadas, ya que los comerciantes ambulantes seguimos pagando nuestros gastos fijos como si hubiéramos estado vendiendo: los autónomos, los impuestos correspondientes y las tasas municipales de ocupación de vía pública”.

Las lluvias han generado en la venta ambulante deudas además de perdidas, ya que “muchos compañeros han tenido que priorizar entre pagar esos gastos o llenar el frigorífico, en una situación que ha afectado no solo económicamente sino también a nivel psicológico por la frustración de tenerlas furgonetas llenas de género y semana tras semana no poder dar salida al producto”.

Torcuato apunta que la resiliencia del sector es una virtud que llega un momento en el que se derrumba, porque llevamos dos meses y medio equiparables a los peores momentos del confinamiento por el Covid”. Ante esta situación Comacor pide a las administraciones “sensibilidad con un colectivo castigado en extremo. Esperamos gestos, tanto del Ayuntamiento como de la Junta, que nos ayuden a recuperarnos de esta catástrofe económica”.

En Córdoba existen 11 mercadillos semanales con más de 800 licencias “correspondientes a familias de economía de subsistencia, que llevan 11 semanas sin percibir ingresos, lo que supone que el sector sienta como se desangra mientras aumenta su precariedad económica, en un colectivo siempre al límite” ha subrayado Torcuato.