Ingresa en prisión tras ser interceptado en Chinales con más de 250 kilogramos de droga

El individuo detenido por la Policía Nacional en Córdoba después de ser interceptado con 250 kilogramos de droga en el polígono industrial de Chinales ha ingresado en prisión. Inicialmente, fue arrestado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y, según ha podido conocer este periódicio, este martes, después de ser puesto a disposición del juzgado de Guardia, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional ha informado de que un control policial establecido en Chinales permitió que los agentes siguieran una furgoneta sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, aunque finalmente fue interceptado a escasos metros del lugar donde se le dio el alto.

Cien paquetes de cocaína

Una vez asegurado el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior se transportaba una importante cantidad de droga: 100 paquetes de un kilogramo de cocaína y otros 150 kilogramos de hachís. Ambas sustancias estupefacientes se hallaban preparadas para su distribución en el mercado ilícito.

Este cuerpo seguridad destaca que la operación supone un golpe relevante contra las redes de narcotráfico y se enmarca en las actuaciones que la Policía Nacional mantiene activas para combatir el tráfico de drogas en la provincia.