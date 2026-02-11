La iglesia de Cañero en Córdoba se reformará para facilitar la salida de la hermandad de la Presentación al Pueblo

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca este miércoles a información pública la declaración como edificio singular de la iglesia San Vicente Ferrer, ubicada en el barrio de Cañero, en Córdoba capital, así como el anteproyecto de obras previstas en el edificio. El asunto ya pasó por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y se validó en el pleno del Ayuntamiento. Ahora se someterá a un periodo de información pública para, una vez aprobado de forma definitiva, poder actuar en la iglesia, en concreto, en su fachada oeste.

El objetivo principal de la reforma, según se indica en la memoria del anteproyecto, es "engrandecer el acto en sí del procesionamiento del cortejo", en este caso, de la hermandad de la Presentación al Pueblo. Se espera que la cofradía haga historia este año durante la Semana Santa procesionando su titular, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, el Lunes Santo, después de años haciéndolo el Sábado de Pasión y tras varios rechazos a la Agrupación de Cofradías, que había propuesto su salida otras jornadas.

Las obras

La intervención que se prevé busca que la entrada a la fachada oeste de la iglesia, que da a la calle Párroco Bartolomé Blanco (donde los vecinos montan la cruz de mayo), pase de medir 1,87 metros a 2,50 y reducir a dos el número de escalones, que ahora son seis.

La hermandad de la Presentación al Pueblo, por las calles de Cañero. / PABLO CABRERA

En la memoria del anteproyecto se detalla que el desarrollo de la hermandad que reside en la parroquia y la acogida de la misma por parte tanto del barrio como de la ciudad ha provocado "un crecimiento en el número de feligreses" y también en la "implementación de mejoras en el propio cortejo procesional". Eso ha llevado a "la mejora y ampliación de sus pasos procesionales". Se entiende, por lo tanto, que la obra permitirá "dar salida a los pasos procesionales mejorados y ampliados".

La propuesta de reforma que se hace, continúa el anteproyecto, no modificará la "imagen tan consolidada del edificio", sino solo modificar la dimensión de la puerta. La eliminación de escalones supone, además, facilitar la accesibilidad, sobre todo para la salida procesional, reduciendo el riesgo de caídas y reduciendo también la complejidad de la salida actual.

En definitiva, concluye la memoria, la propuesta "mejora" el uso actual de la parroquia, que mantendrá también los otros dos accesos al público, el principal (por la plaza de Cañero) y el del lateral este.