Agenda
Qué hacer hoy miércoles, 11 de febrero de 2026
Presentación libro
‘Al hilván que traza la luna’
El Ateneo de Córdoba acoge la presentación del libro Al hilván que traza la luna, de María Jesús Fuentes. Intervienen en el evento Manuel Gahete y Federico Roca de Torre.
CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba.
Rogríguez Sánchez.
20.00 horas.
Poesía
Nueva Sesión de Versos en al-Andalus
Es esta jornada intervendrán los poetas José Miguel García, Francisco Javier Guerrero y Esther Mañoso. Presentará el acto Rafael Ruiz.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Ándalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 20.30 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
El ciclo La Hora del Cuento ofrece hoy miércoles sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Máximo Ortega y Mequetrefe. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Levante, El Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria