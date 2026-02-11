Qué hacer hoy miércoles, 11 de febrero de 2026

Presentación libro

‘Al hilván que traza la luna’

El Ateneo de Córdoba acoge la presentación del libro Al hilván que traza la luna, de María Jesús Fuentes. Intervienen en el evento Manuel Gahete y Federico Roca de Torre.

CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba. Rogríguez Sánchez. 20.00 horas.

Poesía

Nueva Sesión de Versos en al-Andalus

Es esta jornada intervendrán los poetas José Miguel García, Francisco Javier Guerrero y Esther Mañoso. Presentará el acto Rafael Ruiz.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 20.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

El ciclo La Hora del Cuento ofrece hoy miércoles sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Máximo Ortega y Mequetrefe. La entrada es libre hasta cubrir aforo.