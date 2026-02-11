Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 11 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 12 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juan Abella Liñán

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael

Piedad Fernández Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio San Rafael

Juan Torreras Capilla

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio Fuensanta

