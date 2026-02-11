Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 11 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 12 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juan Abella Liñán
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio San Rafael
Piedad Fernández Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio San Rafael
Juan Torreras Capilla
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el Cementerio Fuensanta
