Pídale a un niño o una niña de cinco años que dibuje a una persona científica. Durante décadas, la respuesta fue casi siempre la misma: bata blanca, pelo alborotado… y hombre. Hoy, esa imagen empieza a cambiar.

Un estudio vinculado al programa Infanciencia, iniciativa coeducativa liderada por la Universidad de Córdoba (UCO), revela que más del 60% del alumnado de 5 años dibujó a una mujer científica tras conocer en clase la biografía de investigadoras de ayer y de hoy. El gesto puede parecer sencillo, pero encierra un cambio profundo: la construcción temprana de referentes femeninos en ciencia.

Corregir el estereotipo desde la raíz

La falta de representación sigue siendo una de las principales causas de la brecha de género en el ámbito científico. Actualmente, menos del 30% de las personas investigadoras en el mundo son mujeres y solo el 35% del alumnado en carreras STEM es femenino. Además, investigaciones publicadas en la revista Science indican que a partir de los seis años muchas niñas comienzan a percibirse como menos inteligentes que sus compañeros, según cifras facilitadas por la UCO en una nota de prensa.

Frente a este escenario, Infanciencia lleva ocho ediciones introduciendo en las aulas de Educación Infantil las biografías de científicas como Josefina Sillero, Margarita del Val, Jane Goodall o Valentina Tereshkova, con el objetivo de desmontar la idea de que la ciencia es “cosa de hombres”.

¿Está funcionando? El análisis del conocido test “Draw-A-Scientist” apunta a que sí.

Del 1% a más del 60%

En los años ochenta, cuando comenzaron los primeros estudios de este tipo, apenas un 1% del alumnado representaba a una mujer científica en sus dibujos. En la edición de 2023 del programa, más del 60% del alumnado de cinco años fue capaz de hacerlo tras la intervención educativa.

«Dibuja a una científica»: cómo la infancia empieza a imaginar la investigación en femenino. / CÓRDOBA

La investigación, firmada por Rosario Mérida, Ana Jurado Gallego, Elena González Alfaya y Julia Rodríguez Carrillo, concluye que el programa está contribuyendo a corregir el desequilibrio en la representación femenina, aunque advierte de que es necesaria una intervención educativa sostenida y consciente para evitar que los estereotipos se perpetúen.

Lo que revelan los dibujos

El estudio se basó en los trabajos de 170 niños y niñas de 13 escuelas infantiles de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao. Más allá del dato global, los dibujos dejaron matices interesantes.

Las niñas dibujaron científicas en un 64,7% de los casos, frente al 62,4% de los niños, lo que apunta a una ligera mayor identificación femenina con los referentes trabajados en el aula. Además, ellas tendían a representar la ciencia como un trabajo colaborativo, mientras que ellos ponían más énfasis en el espacio físico del laboratorio o los instrumentos científicos.

Tras el dibujo, el equipo realizó pequeñas entrevistas para conocer el significado de cada representación. Las conversaciones evidenciaron que, a los cinco años, el alumnado aún no percibe los factores socioculturales que generan desigualdad en la ciencia, como la conciliación o la distribución de los cuidados. Para las autoras, esta ausencia de conciencia es también una señal de cómo los estereotipos pueden instalarse de forma temprana y casi invisible.

Sembrar referentes para cambiar el futuro

La conclusión es clara: intervenir en la infancia importa. Si los estereotipos empiezan a consolidarse desde edades tempranas, también desde ahí puede iniciarse su transformación.

Programas como Infanciencia muestran que basta un relato distinto en el aula para modificar la imagen que los niños y niñas construyen sobre quién puede hacer ciencia. Y esa imagen, aunque nazca en un folio de papel, puede condicionar vocaciones, expectativas y futuros profesionales.

Porque a veces el cambio empieza con un dibujo.