Economía
Córdoba refuerza su tejido productivo en 2025: crecen las nuevas empresas, el capital se multiplica y bajan los cierres
Las constituciones de sociedades aumentan un 43,8% en diciembre y el capital invertido se dispara un 834% interanual
El año 2025 cerró en Córdoba con una mayor creación empresarial, más volumen de capital en nuevas sociedades y menos disoluciones. De acuerdo con la información difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el comportamiento interanual del tejido productivo refleja expansión y fortalecimiento respecto al mismo mes del año anterior. Así, en diciembre se crearon 128 sociedades mercantiles, un 43,8% más que en el mismo mes de 2024.
Los datos reflejan que no solo aumentan las constituciones, sino que el volumen de capital es bastante superior, lo que sugiere operaciones de mayor dimensión media o alguna constitución con capital elevado que distorsiona la media. El capital suscrito en nuevas sociedades alcanzó los 9,819 millones de euros frente a 1,051 millones un año antes, lo que supone un incremento de 8,768 millones (+834%). Paralelamente, las ampliaciones de capital también mostraron un comportamiento expansivo: 33 operaciones por un total de 45,905 millones de euros, frente a 24 operaciones y 19,524 millones en 2024 (+135% en volumen).
Otro aspecto positivo de la evolución del tejido productivo en la provincia es que la disolución de sociedades ha bajado ligeramente, un 10,2%% interanual. En diciembre de 2025 desaparecieron 53 empresas.
Cierra un año positivo
Con los datos hasta el último mes de 2025 se puede calcular que en todo el año se constituyeron 1.355 sociedades, siendo el mes de agosto el pico de actividad emprendedora, con 149 sociedades creadas, el máximo anual. Asimismo el mayor volumen de capital inicial se concentró al inicio del año, en enero, con 9,819 millones de euros, mientras el mayor refuerzo patrimonial del ejercicio, típico de cierres contables y operaciones estratégicas de final de año, se concentró en diciembre, con 69,038 millones de euros.
En comparación con 2024, el año pasado lo supera en 101 sociedades nuevas, con un crecimiento interanual del 8,1%. El promedio mensual pasa de 104 a 113 sociedades y se observa una mejora clara en la estabilidad del tejido empresarial, con un descenso del 16,9% en disoluciones y un aumento en capital invertido.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria