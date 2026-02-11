Córdoba refuerza su tejido productivo en 2025: crecen las nuevas empresas, el capital se multiplica y bajan los cierres

El año 2025 cerró en Córdoba con una mayor creación empresarial, más volumen de capital en nuevas sociedades y menos disoluciones. De acuerdo con la información difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el comportamiento interanual del tejido productivo refleja expansión y fortalecimiento respecto al mismo mes del año anterior. Así, en diciembre se crearon 128 sociedades mercantiles, un 43,8% más que en el mismo mes de 2024.

Los datos reflejan que no solo aumentan las constituciones, sino que el volumen de capital es bastante superior, lo que sugiere operaciones de mayor dimensión media o alguna constitución con capital elevado que distorsiona la media. El capital suscrito en nuevas sociedades alcanzó los 9,819 millones de euros frente a 1,051 millones un año antes, lo que supone un incremento de 8,768 millones (+834%). Paralelamente, las ampliaciones de capital también mostraron un comportamiento expansivo: 33 operaciones por un total de 45,905 millones de euros, frente a 24 operaciones y 19,524 millones en 2024 (+135% en volumen).

Otro aspecto positivo de la evolución del tejido productivo en la provincia es que la disolución de sociedades ha bajado ligeramente, un 10,2%% interanual. En diciembre de 2025 desaparecieron 53 empresas.

Cierra un año positivo

Con los datos hasta el último mes de 2025 se puede calcular que en todo el año se constituyeron 1.355 sociedades, siendo el mes de agosto el pico de actividad emprendedora, con 149 sociedades creadas, el máximo anual. Asimismo el mayor volumen de capital inicial se concentró al inicio del año, en enero, con 9,819 millones de euros, mientras el mayor refuerzo patrimonial del ejercicio, típico de cierres contables y operaciones estratégicas de final de año, se concentró en diciembre, con 69,038 millones de euros.

En comparación con 2024, el año pasado lo supera en 101 sociedades nuevas, con un crecimiento interanual del 8,1%. El promedio mensual pasa de 104 a 113 sociedades y se observa una mejora clara en la estabilidad del tejido empresarial, con un descenso del 16,9% en disoluciones y un aumento en capital invertido.