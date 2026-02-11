Córdoba mantiene el cheque bebé de 500 euros en 2026 tras beneficiar a más de 1.300 familias

El Ayuntamiento de Córdoba aprobará el próximo lunes en Junta de Gobierno Local una nueva convocatoria del cheque bebé, una ayuda puesta en marcha por el Gobierno local el año pasado para fomentar la natalidad y facilitar la conciliación familiar y que ha llegado ya a más de 1.300 familias en su primer año.

Según ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, la iniciativa cuenta con una dotación inicial de un millón de euros, ampliable en 300.000 euros adicionales mediante remanentes si fuera necesario. La ayuda consiste en un pago único de 500 euros por familia, concedido de forma directa a todas las personas que cumplan los requisitos, sin baremo ni concurrencia competitiva. Esta subvención es compatible con otras ayudas a las que estén acogidas las familias.

Los requisitos incluyen demostrar el nacimiento o la adopción y el empadronamiento en Córdoba capital. La solicitud se tramite a través de la web: chequebebe.cordoba.es, que permite hacer seguimiento del expediente. El periodo de solicitud abarca del 1 de noviembre al 31 de octubre y no coincide con el año natural por el ejercicio presupuestario.

Más de 1.300 familias beneficiadas

El primer año de aprobación del cheque bebé se presentaron 1.501 solicitudes, de las que 1.325 fueron admitidas. Un total de 662.500 euros fueron concedidos, con pagos realizados en cinco lotes y una tramitación considerada "ágil", según el alcalde. Los picos de solicitudes coinciden con la apertura y el cierre del plazo.

Una sanitaria vacuna a un bebé. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La población de 0 a 4 años representa solo el 2,7%, y sigue descendiendo, por lo que el Ayuntamiento defiende la medida como herramienta para evitar el envejecimiento poblacional, fomentar nacimientos, mantener el crecimiento demográfico y facilitar la conciliación, ha afirmado el alcalde. Así, el objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias en los primeros gastos tras el nacimiento o adopción y ayudar a revertir el descenso de población infantil en la ciudad.