Claves de la nueva temporada de caracoles en Córdoba: fechas, horario, puestos y recetas

Uno de los eventos gastronómicos más esperados por los cordobeses ya está aquí. La temporada de caracoles en Córdoba, que este año comienza con retraso debido al temporal de la primera semana de febrero, se espera con especial anhelo tras unas semanas de cielos nubosos, niebla, fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Y es que por algo se caracteriza el ritual cordobés en torno a este molusco es que se recibe como un adelanto de la primavera en la capital. Con jornadas con más horas de luz, un sol que ya empieza a calentar y la vuelta de la vida a las calles, con las terrazas de estos puestos colocadas estratégicamente por toda la ciudad, invitando a disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas en la capital.

Recetas clásicas de caracoles. / MANUEL MURILLO

Fechas y horarios de la temporada

El montaje de los puestos de caracoles comienza este año el 13 de febrero, con una semana de retraso respecto al calendario previsto a causa del temporal de lluvias, y los cordobeses pueden empezar a pedirse "una de chicos, una de gordos o de picantones" desde el viernes 20 de febrero. El último día de la temporada será el 13 de junio.

El horario habitual de apertura fijado es de 11.30 a 23.30 horas.

Recetas clásicas e innovadoras

Más allá de las recetas clásicas, con caracoles chicos o gordos, en salsa o con caldo, cada temporada se suman nuevas e innovadoras recetas, que beben de la influencia de la cocina internacional para aportar nuevos sabores y texturas a la propuesta tradiciones.

Del tikka masala al tex-mex, pasando por combinaciones más caseras como los caracoles de carrillada o a la cerveza.

En la temporada de 2025, la receta más viral fue la propuesta de Caracoles La Sierra, que combinó los caracoles con galletas Lotus. Otra de las propuestas que no pasó desapercibida entre el público fue la de Caracol Express, que creó un kebab de caracoles.

Caracoles Lotus de Caracoles La Sierra / CARACOLES LA SIERRA

35 puestos de caracoles

El Ayuntamiento de Córdoba autoriza la instalación de hasta 45 puestos en la capital, aunque han sido 35 los caracoleros que levantarán la persiana esta temporada. Estas son las localizaciones:

Periodista Eduardo Baro esq. Periodista Ricardo Rguez.

Glorieta Ciudades Hiroshima Nagasaky

Parque Elena Moyano - Jardines Madre Coraje

C/ Escritor Conde Zamora - Junto Mercadona

Av. Libia esq. C/ Paco Leon

Av. de Cádiz, a la altura del n° 69-71

Plaza Matias Prats - Esq. Manuel Fuentes Bocanegra

C/ Pintor Espinosa esquina con C/ Padre Morales

Bda. El Higueron - Pl. Rafael Villar

C/ Compositor Rafael Castro, tras Estadio Enrique Puga

Pl. Escritora M.ª Teresa León esq. C/ Escritora Concha Espina

C/ Camino Viejo Almodovar esq. M. Fuentes Bocanegra

Bulevar Hernán Ruiz - Zona cercana Av. América

Plaza Vistalegre

C/ Arq. A. Garcia y Bellido (Junto Estacion Autobuses)

Arcos de la Frontera esq. Av. Carlos III

Av. Granada (Pl. Andalucía)

Glorieta Cruz de Juarez esq Esc Fdez Marquez

Isla Fuerteventura (Noreña)

Pl. Cristo de Gracia

C/ Compositor Rafael Castro con Cta. Madrid Cádiz

Paseo de la Merced, frente Gasolinera Chinales

Bulevar entre C/ Pl Marisol Muñoz y C/ Mª Angeles García

Plaza de la Magdalena

Jardines la Memoria - Parque Fidiana

Ronda Marrubial esquina Agrupación Córdoba

Glorieta Amadora, conluencia con Av. Cañito Bazán

Calle Victoria Kent esquina calle Maria la Judía

Plaza de los Rios (Villarrubia)

Plaza de la Oca - Esq San Francisco de Sales con C/ Murcia

Av. Ministerio la Vivienda - Solar la Palmera

Pje. Pantoja (Av Virgen Milagrosa)

Plaza Poeta Juan Bernier

Glorieta Huerta de San Antonio

Avda. Isla Fuerteventura (*pendiente de autorizar)

La historia de los caracoles en Córdoba

Encumbrados como tradición cordobesa, quizás muchos no conozcan de dónde viene la costumbre de comer caracoles en Córdoba, pues aunque este producto también está presente esta temporada en la restauración de otras provincias, como Jaén o Sevilla, hay una forma característica y cordobesa de comer caracoles.

Para localizar el origen del gusto por esta materia prima no hay que irse muy lejos y está en las huertas que rodearon hace décadas la capital (y que aún se pueden localizar en algunas zonas) y en la que la presencia de este molusco era abundante. De ahí que fuese alimento de consumo habitual en los hogares cordobeses y que los vendedores ambulantes comerciasen con los caracoles.

Puesto de caracoles de la Magdalena, uno de los históricos de la capital. / Manuel Murillo

Para encontrar los primeros caracoleros y puestos de venta como los que hoy día se distribuyen por la capital hubo que esperar hasta mediados del pasado siglo XX, concretamente en los años 60, cuando se instalaron los primeros puestos en las zonas de la periferia. A mediados de esa década, en 1965, se instala en la Plaza de la Magdalena el puesto de caracoles más veterano de la capital.