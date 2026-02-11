Córdoba cuadriplica el número de fisioterapeutas disponibles en la sanidad pública

Córdoba ha cuadruplicado el número de fisioterapeutas en la sanidad pública en los últimos tres años. Si en 2023 había siete profesionales, actualmente son 30 los que prestan servicio en el sistema público en la provincia.

Los datos los ha dado a conocer este miércoles la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, durante la presentación de los avances en materia de fisioterapia. La responsable autonómica ha defendido la gestión del Gobierno andaluz en este ámbito, destacando el despliegue de «un plan de inversión» que ha permitido la dotación de nuevos equipamientos, así como la creación, ampliación y mejora de salas en distintos centros del distrito sanitario.

Inversión en fisioterapia

En concreto, según ha detallado, se han invertido 334.000 euros en los centros de salud de avenida del Aeropuerto, Levante Sur, Poniente y Córdoba Centro. Estas actuaciones han permitido habilitar cinco nuevas salas de fisioterapia en el distrito Córdoba, además de una más en el centro de salud del Sector Sur.

Botella también ha valorado la medida implantada por la Junta desde diciembre del pasado año que permite a los médicos de familia derivar directamente a los pacientes al fisioterapeuta. A su juicio, este cambio evita el paso previo por las consultas de Traumatología y Rehabilitación, lo que contribuye a acortar las listas de espera y a atender a un mayor número de pacientes.

De hecho, la delegada ha señalado que en enero de 2026 el número de pacientes atendidos en fisioterapia se ha multiplicado por cinco respecto al mismo mes de 2022. Entonces se atendió a 722 personas, frente a las 3.740 registradas el pasado mes.