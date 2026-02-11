Córdoba acoge por primera vez el ‘Diabetes Experience Day’, el mayor encuentro nacional de pacientes y expertos

Córdoba será sede por primera vez del Diabetes Experience Day, un evento de ámbito nacional que se celebra desde 2014 y que este año alcanza su 12ª edición. Será, además, la segunda vez que se celebre en Andalucía. El congreso tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero y combinará ponencias abiertas y gratuitas con otras sesiones más especializadas de pago. El objetivo es formar, acompañar y concienciar tanto a pacientes como a familias sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, junto a la secretaria de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA), Claudia Medina, y la presidenta de Adicor, Adrienn Tamás, han precisado los detalles de la cita, en la que más de 1.000 personas ya se han inscrito para un aforo máximo de 1.500 asistentes en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).

Según la agenda, el viernes 20 se celebrará una jornada específica para pacientes con diabetes tipo 2, centrada en formación y acompañamiento por parte de profesionales sanitarios, mientras el sábado 21 se centrará en ponencias generales con expertos de primer nivel sobre diabetes tipo 1 y tipo 2.

Uno de los puntos centrales será la presentación de un estudio que revela que el 70% de los pacientes considera deficiente la información recibida sobre su patología y que muchos no se sienten correctamente formados ni informados para afrontarla. El congreso busca precisamente combatir ese déficit de información, según ha explicado Medina.

Entre los objetivos principales también se incluye el impacto del estigma social, el uso de la inteligencia artificial y futuro del abordaje de la diabetes, la detección precoz de la diabetes tipo 1, una de las grandes novedades, así como la importancia del cribado poblacional para detectar la diabetes tipo 1 en fases tempranas, el abordaje emocional del diagnóstico y la concienciación sobre la diabetes tipo 2. Según los datos de Adicor, en España hay 5,7 millones de personas con diabetes, de las cuales aproximadamente un 15% tiene diabetes tipo 1. En Córdoba, cada mes se diagnostican nuevos casos de debut en tipo 1, incluidos niños.

La ayuda y acompañamiento emocional a las familias

La organización quiere visibilizar que la diabetes no es solo un problema sanitario, sino que afecta a rutinas, emociones, relaciones y decisiones diarias. Durante la presentación participó la madre de Francisco, un niño de 7 años con diabetes tipo 1, quien anunció la escritura de un cuento infantil para ayudar a otras familias a afrontar el diagnóstico.