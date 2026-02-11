El Colegio de la Abogacía de Córdoba ofrece un Centro de Conciliación para evitar el juzgado

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha presentado este miércoles su Centro de Conciliación, una herramienta nueva para la resolución extrajudicial de conflictos, que es "muy indicada" para asuntos empresariales y económicos como los incumplimientos de contratos de prestación de servicios o los problemas en compraventas, según explica Ana María Delgado, diputada responsable de la comisión de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) de la institución.

Esta profesional detalla que se aconseja acudir a la conciliación en asuntos que requieren una solución rápida y en conflictos concretos, ya que los procesos prolongados en el tiempo pueden llevar aparejados una problemática emocional y, en ese caso, quizá es necesario otro MASC como la mediación. Precisamente, este centro nuevo complementará al de Mediación, que ya funciona en el Colegio de la Abogacía.

La iniciativa ha sido presentada en un acto que ha contado con la participación de Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía. Según han detallado, este centro nuevo cuenta, hasta el momento, con 44 profesionales de la abogacía especializados en la materia. Ana María Delgado ha explicado que, en líneas generales, «todo aquello que podamos acordar es conciliable, aunque la ley establece excepciones». A modo de ejemplo, ha comentado que «no se puede ir a procedimiento de conciliación cuando una de las partes es una Administración pública».

Un proceso flexible

La conciliación es uno de los medios adecuados de solución de controversias reconocidos en la ley y permite cumplir, cuando se exige, el requisito de procedibilidad previo a la vía judicial. Puede ser flexible, con sesiones presenciales o telemáticas, conjuntas o individuales, y con posibilidad de asistencia letrada.

Además, se puede solicitar de forma unilateral (en ese caso, el centro invitará a la otra parte a participar) o conjuntamente. El intento de conciliación durará tres meses como máximo (salvo circunstancias excepcionales desde la recepción de la solicitud.

Una vez admitida la petición, se designará a un conciliador o una conciliadora del registro del colegio, «siempre bajo criterios de imparcialidad, independencia y transparencia», afirma la institución. Si las partes logran un acuerdo, será vinculante y puede elevarse a escritura pública o ser homologado judicialmente. En cambio, si el procedimiento finaliza sin avenencia, el Centro de Conciliación emitirá una certificación oficial del intento realizado, que será válida a efectos legales.

También de forma gratuita

Por otra parte, recientemente se ha suscrito un convenio entre la Consejería de Justicia y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para la concesión de una subvención directa a los colegios de abogados andaluces, con objeto de sufragar la designación de abogado o abogada que intervenga como experto conciliador en controversias civiles en las que, al menos, una de las partes tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Según ha detallado el Colegio de la Abogacía de Córdoba, se trata de una vía diferenciada del Centro de Conciliación(que es privado), ya que es un servicio impulsado y financiado por la Junta de Andalucía, para garantizar el acceso a este medio de solución de controversias de las personas beneficiarias de la justicia gratuita. La labor del colegio se limita aquí al nombramiento del profesional conciliador.