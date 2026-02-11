El centro comercial La Sierra se suma a la celebración de San Valentín con una campaña especial cargada de premios, música en directo y experiencias para compartir en pareja.

El sábado 14 de febrero, quienes realicen compras superiores a 15 euros podrán registrarse en el stand habilitado en el centro, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y optar a regalos directos. Entre los premios se encuentran claveles, dos cenas para dos personas en establecimientos de restauración del centro y un anillo de Pandora.

Música en directo para una tarde romántica

La jornada contará además con la actuación de la cantante cordobesa Valeria Delgado, que pondrá la banda sonora a la celebración con un repertorio de canciones especiales a partir de las 18:30 horas, creando una atmósfera romántica para los visitantes.

El CC La Sierra celebra San Valentín con viajes sorpresa por Europa, cenas y premios directos. / CÓRDOBA

Sorteo de viajes sorpresa por Europa

La campaña incluye también un sorteo digital conjunto con otros centros comerciales, disponible en la web www.centrocomerciallasierra.com. A través de un formato de rasca y gana online, los participantes podrán registrarse para optar a tres viajes sorpresa para parejas por Europa, en colaboración con la empresa Drumwit, especializada en escapadas con destino desconocido.

Estas experiencias añaden un componente de emoción al viaje, ya que el destino se revela poco antes de la salida, convirtiendo la escapada en una auténtica sorpresa.

Noticias relacionadas

Dinamizar la experiencia de compra

Con esta iniciativa, La Sierra refuerza su apuesta por dinamizar la experiencia de compra y ofrecer propuestas diferenciales a sus clientes en fechas señaladas, combinando ocio, premios y entretenimiento.