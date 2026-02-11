El Ayuntamiento de Córdoba implantará un sistema de videovigilancia en los puntos más conflictivos de crecida del río Guadalquivir

El Ayuntamiento de Córdoba instalará un sistema de videovigilancia para controlar el nivel del río Guadalquivir en las zonas más delicadas de la capital. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, José María Bellido.

El regidor ha explicado que en la última reunión de la Junta Local de Seguridad se acordó trabajar en la implantación de este sistema en los puntos más conflictivos, incluidas algunas parcelaciones, con el objetivo de seguir de forma más directa y rápida la evolución de la crecida del río. Bellido ha señalado que este modelo ya funciona en municipios como Valencia, donde desde octubre del pasado año operan seis cámaras y un radar para controlar el caudal del nuevo cauce del río Turia.

En Córdoba, el nuevo sistema sustituirá al método actual, basado en la colocación de testigos y el desplazamiento de efectivos de la Policía Local. Por el momento, el alcalde no ha concretado cuántas cámaras se instalarán ni en qué puntos exactos, aunque ha avanzado que las imágenes llegarán “a la sala de control de la Policía Local”, lo que permitirá mantener una vigilancia constante del nivel del río “en zonas donde ya sabemos que salta primero”.

Instalación de cámaras de vigilancia de los niveles del río en Valencia. / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Las cámaras contarán además con un sistema de alarma que avisará tanto a las autoridades como a los vecinos cuando el caudal alcance “un punto peligroso”. De este modo, ha subrayado Bellido, “ganamos todos en margen de vigilancia”.

También se instalará señalización específica en las zonas de mayor riesgo

Otra de las medidas en las que trabaja el Consistorio es la implementación de señalización específica en determinados puntos de la ciudad para advertir mediante carteles de que se trata de zonas inundables y de “riesgo extremo”. “No podemos estar siempre con un pellizco en el estómago cada vez que vemos que el río sube algo de nivel”, ha afirmado.

Demolición de diez viviendas

A preguntas de los periodistas, Bellido ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba tiene activados los procesos de demolición de diez viviendas ilegales ubicadas en zonas inundables de la capital. De ellas, seis cuentan ya con los trámites iniciados y una dispone de autorización judicial para su derribo.

Una parcela de Guadalvalle durante la riada de 2026. / Manuel Murillo

Los inmuebles se localizan en la parcelación de Guadalvalle, un enclave que el alcalde ha calificado como de “riesgo extremo”, insistiendo en la necesidad de “cumplir con la legalidad urbanística”. Ha precisado que se trata de viviendas actualmente vacías, aunque en algunos casos existen ocupaciones, y ha añadido que varias presentan un estado de “ruina” o “condiciones bastante lamentables”. En aquellos casos en los que haya personas residiendo en el momento de la demolición, serán atendidas por los servicios sociales municipales.

Realojos en Guadalvalle y Majaneque

Por último, el alcalde ha abordado la situación de los realojos pendientes en Guadalvalle. Bellido confía en que entre la tarde de este miércoles y primera hora del jueves los vecinos de la calle La Perdiz puedan regresar a sus domicilios. Los trabajos se centran ahora en la retirada del lodo y, una vez finalizados, se procederá al realojo, una situación similar a la que se vive en la calle Trigueros de Majaneque.

La calle Las Tórtolas, también en Guadalvalle, deberá esperar algo más, ya que “todavía queda agua por bajar”. Aun así, Bellido ha insistido en que se trabaja con la máxima celeridad posible “dentro de los medios de los que disponemos, porque tampoco tenemos más capacidad ni maquinaria para actuar”.