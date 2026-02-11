Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cámaras en el ríoAceite de olivaEstación El HiguerónNarcotráficoAeropuerto CórdobaMuralla de CastroAVE Córdoba-MálagaMacrocausa AdamuzCheque bebé
instagramlinkedin

Temporal de lluvia y viento

El Ayuntamiento de Córdoba implantará un sistema de videovigilancia en los puntos más conflictivos de crecida del río Guadalquivir

Contará con un sistema de alerta y sustituirá al tradicional desplazamiento de efectivos a la zona

La Policía Local vigila el río cerca de zonas en riesgo de inundación en Alcolea.

La Policía Local vigila el río cerca de zonas en riesgo de inundación en Alcolea. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Ayuntamiento de Córdoba instalará un sistema de videovigilancia para controlar el nivel del río Guadalquivir en las zonas más delicadas de la capital. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, José María Bellido.

El regidor ha explicado que en la última reunión de la Junta Local de Seguridad se acordó trabajar en la implantación de este sistema en los puntos más conflictivos, incluidas algunas parcelaciones, con el objetivo de seguir de forma más directa y rápida la evolución de la crecida del río. Bellido ha señalado que este modelo ya funciona en municipios como Valencia, donde desde octubre del pasado año operan seis cámaras y un radar para controlar el caudal del nuevo cauce del río Turia.

En Córdoba, el nuevo sistema sustituirá al método actual, basado en la colocación de testigos y el desplazamiento de efectivos de la Policía Local. Por el momento, el alcalde no ha concretado cuántas cámaras se instalarán ni en qué puntos exactos, aunque ha avanzado que las imágenes llegarán “a la sala de control de la Policía Local”, lo que permitirá mantener una vigilancia constante del nivel del río “en zonas donde ya sabemos que salta primero”.

Instalación de cámaras de vigilancia de los niveles del río en Valencia.

Instalación de cámaras de vigilancia de los niveles del río en Valencia. / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Las cámaras contarán además con un sistema de alarma que avisará tanto a las autoridades como a los vecinos cuando el caudal alcance “un punto peligroso”. De este modo, ha subrayado Bellido, “ganamos todos en margen de vigilancia”.

También se instalará señalización específica en las zonas de mayor riesgo

Otra de las medidas en las que trabaja el Consistorio es la implementación de señalización específica en determinados puntos de la ciudad para advertir mediante carteles de que se trata de zonas inundables y de “riesgo extremo”. “No podemos estar siempre con un pellizco en el estómago cada vez que vemos que el río sube algo de nivel”, ha afirmado.

Demolición de diez viviendas

A preguntas de los periodistas, Bellido ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba tiene activados los procesos de demolición de diez viviendas ilegales ubicadas en zonas inundables de la capital. De ellas, seis cuentan ya con los trámites iniciados y una dispone de autorización judicial para su derribo.

Temporal borrasca Leonardo. Inundaciones Parcelas Aeropuerto, Guadalvalle

Una parcela de Guadalvalle durante la riada de 2026. / Manuel Murillo

Los inmuebles se localizan en la parcelación de Guadalvalle, un enclave que el alcalde ha calificado como de “riesgo extremo”, insistiendo en la necesidad de “cumplir con la legalidad urbanística”. Ha precisado que se trata de viviendas actualmente vacías, aunque en algunos casos existen ocupaciones, y ha añadido que varias presentan un estado de “ruina” o “condiciones bastante lamentables”. En aquellos casos en los que haya personas residiendo en el momento de la demolición, serán atendidas por los servicios sociales municipales.

Realojos en Guadalvalle y Majaneque

Por último, el alcalde ha abordado la situación de los realojos pendientes en Guadalvalle. Bellido confía en que entre la tarde de este miércoles y primera hora del jueves los vecinos de la calle La Perdiz puedan regresar a sus domicilios. Los trabajos se centran ahora en la retirada del lodo y, una vez finalizados, se procederá al realojo, una situación similar a la que se vive en la calle Trigueros de Majaneque.

Noticias relacionadas y más

La calle Las Tórtolas, también en Guadalvalle, deberá esperar algo más, ya que “todavía queda agua por bajar”. Aun así, Bellido ha insistido en que se trabaja con la máxima celeridad posible “dentro de los medios de los que disponemos, porque tampoco tenemos más capacidad ni maquinaria para actuar”.

TEMAS

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el viernes ante las dificultades de la retirada de agua y lodo

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el viernes ante las dificultades de la retirada de agua y lodo

Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel piden alternativas de movilidad ante las obras de la ronda Norte

Dos sindicatos ferroviarios, Vox y otras cinco entidades solicitan personarse en la macrocausa de Adamuz

Dos sindicatos ferroviarios, Vox y otras cinco entidades solicitan personarse en la macrocausa de Adamuz

El Ayuntamiento implantará un sistema de videovigilancia en los puntos más conflictivos de crecida del Guadalquivir

El Ayuntamiento implantará un sistema de videovigilancia en los puntos más conflictivos de crecida del Guadalquivir

El PP destaca que Andalucía ha batido un récord en dependencia con más de 340.000 personas atendidas

El PP destaca que Andalucía ha batido un récord en dependencia con más de 340.000 personas atendidas

El CC La Sierra celebra San Valentín con viajes sorpresa por Europa, cenas y premios directos

El CC La Sierra celebra San Valentín con viajes sorpresa por Europa, cenas y premios directos

Ingresa en prisión tras ser interceptado en Chinales con más de 250 kilogramos de droga

Córdoba acoge por primera vez el ‘Diabetes Experience Day’, el mayor encuentro nacional de pacientes y expertos

Córdoba acoge por primera vez el ‘Diabetes Experience Day’, el mayor encuentro nacional de pacientes y expertos
Tracking Pixel Contents