Temporal de lluvia y viento
El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el viernes ante las dificultades de la retirada de agua y lodo
Los siguientes vuelos comerciales programados son para el sábado 14 de febrero
El aeropuerto de Córdoba permancerá cerrado, al menos, hasta este viernes 13 de febrero. Así lo ha informado Aena hoy, después de haber avanzado que el cierre del campo del vuelo sería hasta este mismo miércoles. Sin embargo, las dificultades para retirar el agua y el lodo procedentes de las inundaciones causas por el temporal han retrasado la apertura.
Como detallan desde Aena, el nivel freático (nivel de agua en el subsuelo) es "muy alto" y esto está complicando la eliminación del agua y que se pueda recuperar la operatividad en condiciones seguras. También explican que la cantidad de lodo que sigue apareciendo está dificultando la sustitucion del balizamiento que se dañó con el temporal.
Aena asegura que se está trabajando "intensamente" para volver a la normalidad "cuanto antes" y añade que la reapertura del campo de vuelo estará supeditada "a que se den las condiciones óptimas para ello".
Próximos vuelos comerciales
Debido al temporal y al consiguiente cierre del aeropuerto de Córdoba, se han cancelado vuelos comerciales tanto el pasado sábado como ayer martes. Los siguientes programados son para este sábado 14 de febrero y lo que recomienda Aena, a pesar de que el objetivo es abrir el viernes, es consultar con las aerolíneas encargadas de operar las conexiones.
En este caso, el sábado deben aterrizar en Córdoba vuelos procedentes de Gran Canaria (operado por Binter) y de Barcelona (operado por Vueling). Ambos deberán despegar, igualmente, de vuelta a esos lugares. El pasado sábado, ambas operadoras desviaron los vuelos a Sevilla, garantizando además la conexión por carretera entre Córdoba y la capital hispalense. Binter hizo lo mismo ayer martes (Vueling solo vuela los sábados).
