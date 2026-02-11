Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llevará a cabo varias obras en la estación de mercancias de El Higuerón, en Córdoba capital, con el objetivo de adaptarla a la futura autopista ferroviaria Córdoba-Algeciras. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ministerio de Transportes a la senadora del PP Cristina Casanueva, que preguntaba por los planes del Gobierno para modernizar esta estación, situada junto al parque logístico de El Higuerón.

En su respuesta, Transportes concreta que la primera actuación que se llevará a cabo estará encaminada a conseguir una vía de 740 metros de longitud útil (medida estándar de infraestructura ferroviaria diseñada para albergar trenes de mercancías de gran longitud) para el cambio de tracción de los trenes que circularán por la autopista ferroviaria, al tiempo que se rehabilitarán las vías que ahora mismo no se usan.

La segunda actuación, prosigue la respuesta, será una remodelación "más completa" de la terminal para conseguir más vías de 740 metros de longitud, tanto de recepción-expedición-maniobra como de carga y descarga, así como mejorar la capacidad y eficiencia de la instalación.

Corredor ferroviario Zaragoza-Algeciras. / CÓRDOBA

La autopista ferroviaria

Transportes tiene en marcha un ambicioso plan de inversión para la puesta en marcha de los servicios de Autopista Ferroviaria (AF) en el itinerario Algeciras-Madrid-Zaragoza, que, con una inversión prevista de 468 millones de euros, será determinante para impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario, tanto en la rama central del Corredor Mediterráneo como del Atlántico. Además, reforzará la intermodalidad en la península ibérica con los tráficos entre Europa y Marruecos. Adif ya tiene en servicio dos itinerarios de autopista ferroviaria: Valencia-Madrid (en ancho ibérico) y Barcelona-Le Perthus (en ancho estándar).

Estación de mercancías junto al parque logístico de El Higuerón. / A. J. GONZÁLEZ

Habrá dos circulaciones diarias por sentido en la fase inicial, que se ampliarán a tres trenes diarios por sentido un año después del inicio del servicio con camiones con origen/destino Marruecos, a los que se suman dos trenes diarios (uno por sentido) desde Huelva a Zaragoza, con camiones con origen/destino Canarias y entorno de Huelva, y otros cuatro trenes diarios (dos por sentido) entre Sevilla y Zaragoza, con camiones con origen/destino Puerto de Sevilla y resto de Andalucía. De esta forma, diariamente se realizarán aproximadamente 12.000 km-tren y se transportarán unos 360 camiones en este itinerario, evitando 360.000 km de circulación de camiones en carretera al día.

Más actuaciones

La mejora de la estación de El Higuerón no es la primera actuación que Transportes tiene en marcha para impulsar esta autopista de camiones sobre vías de tren. En junio del año pasado, ya licitó un contrato de casi 13 millones para adaptar los pasos superiores situados entre Bobadilla (provincia de Málaga) y Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) al gálibo necesario para los futuros servicios de la autopista ferroviaria, con actuaciones en siete municipios de la provincia de Córdoba.

En la misma fecha, se sacó a licitación otro contrato, este por más de 60 millones, para adaptar las señales en el tramo Valchillón-Torres Cabrera-Fuente de Piedra, en la línea de ancho convencional Córdoba-Bobadilla, entre las provincias de Córdoba y Málaga.