El acusado de asesinar a su cuñado en Las Moreras se enfrenta a 20 años de cárcel

El hombre acusado de, supuestamente, asesinar a su cuñado en el barrio de Las Moreras de Córdoba se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel. Esta es la pena solicitada por la Fiscalía y por la familia del fallecido, en tanto que la defensa del procesado reclama la absolución porque, según alega, actuó en defensa propia y confesó los hechos en la comisaría de Policía, entre otras circunstancias.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal afirma que los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2025. La víctima se encontró en la calle con su hija, con quien mantenía un enfrentamiento por motivos familiares, y "comenzó a recriminarle su conducta y le propinó un bofetón" en presencia de otra familiar y de su tía, la esposa del encartado.

La hija abandonó inmediatamente el lugar, pero su tía se enzarzó en una discusión con el perjudicado, en la que "ambos gritaron, se lanzaron improperios" y forcejearon. La otra familiar avisó a la esposa de la víctima de lo que ocurría, por lo que está acudió al lugar y logró mediar, continuando ambos su camino.

Sin embargo, una vez que traspasaron el portal donde residía el encartado, este, "alertado por el alboroto, salió sorpresivamente de su inmueble y llamó a su cuñado por el mote por el que se le conocía". Tanto su esposa como el perjudicado se giraron y se encontraron con que el acusado había bajado a la vía pública con una navaja de grandes dimensiones que tenía alzada.

"Sin que (la víctima) pudiera hacer nada para evitar el acometimiento, con ánimo de acabar con su vida, le atravesó con el arma blanca el tórax izquierdo, alcanzándole el pulmón y el corazón", recoge el Ministerio Fiscal en su escrito. La víctima falleció al instante a consecuencia de un shock hipovolémico post hemorrágico.

El Fiscal y la familia del fallecido reclaman 20 años de prisión para el acusado por un supuesto delito de asesinato. Además, solicitan que se le imponga libertad vigilada durante 10 años. También piden que indemnice a la viuda en 195.697 euros; a cada uno de los dos hijos, en 38.610 euros; a la madre de la víctima, en 51.311 euros; y a cada uno de sus cuatro hermanos, en 19.559 euros.

Defensa propia

Sin embargo, la defensa del procesado ha solicitado su absolución o, subsidiariamente, que se le impongan la pena de dos años y seis meses de prisión o la pena de cinco años de prisión. En su escrito, afirma que el encartado no acabó con la vida de la víctima de forma deliberada y destaca que confesó los hechos en la comisaría de Policía poco después de que ocurrieran.

Así, junto a la atenuante de confesión, solicita que se tengan en cuenta las circunstancias eximentes o atenuantes de que actuó tras una agresión previa en defensa de su vida o integridad física; estaba bajo los efectos de medicación que le afectaba severamente su capacidades psicofísicas y que sufrió un miedo insuperable, arrebato y ofuscación, entre otras causas, porque la víctima "había agredido a su esposa".

La defensa señala la voluntad del encartado de reparar parcial o totalmente el daño (mediante el abono de indemnizaciones), sostiene que no ha realizado los hechos que se contienen en los escritos de acusación y destaca que, en todo caso, la calificación jurídica sería de homicidio.