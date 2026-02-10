La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La red de desfibriladores que cubrirá la ciudad, los trabajos de limpieza en las parcelaciones de Córdoba, y la protesta de Las Moreras contra el "abandono institucional"
Córdoba se ha convertido en la primera ciudad española cardio y neuroprotegida gracias a una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad y el Ayuntamiento de la capital. Casi farmacias de la capital contará con desfibriladores externos automatizados y se dará formación especializada en todas las oficinas con el fin de proteger a la ciudadanía. Por potra parte, seguimos centrados en los realojos y consecuencias del tren de borrascas. Los vecinos de Guadalvalle y la Altea siguen afanados en recuperar sus hogares a los que todavía no han podido volver. Por último, el barrio de Las Moreras se han manifestado contra el "abandono institucional" de la zona. En una jornada de protesta, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha presentado una radiografía del barrio y pide impulsar un plan integral entre las administraciones.
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- Bomberos e Infraestructuras meten maquinaria en Guadalvalle para retirar el lodo y permitir los realojos que faltan
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas
- Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación
- El primer derribo de casas ilegales en la zona inundable de Guadalvalle se hará "de inmediato"
- Los temporales provocan un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí
Córdoba ciudad
- Adif trabaja para abrir el sábado 14 de febrero la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero dependerá de la evolución de las lluvias
- Golpe al narcotráfico en Córdoba: intervienen más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Chinales
- Detenido un repartidor tras agredir a un joven que intentó robarle una bombona en el Sector Sur
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
Provincia
- La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento
Campo
- Diario CÓRDOBA edita una publicación especializada sobre la caza mayor a través de la experiencia de Fermín Gallardo
España
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria