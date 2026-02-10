Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La red de desfibriladores que cubrirá la ciudad, los trabajos de limpieza en las parcelaciones de Córdoba, y la protesta de Las Moreras contra el "abandono institucional"

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle.

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba se ha convertido en la primera ciudad española cardio y neuroprotegida gracias a una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad y el Ayuntamiento de la capital. Casi farmacias de la capital contará con desfibriladores externos automatizados y se dará formación especializada en todas las oficinas con el fin de proteger a la ciudadanía. Por potra parte, seguimos centrados en los realojos y consecuencias del tren de borrascas. Los vecinos de Guadalvalle y la Altea siguen afanados en recuperar sus hogares a los que todavía no han podido volver. Por último, el barrio de Las Moreras se han manifestado contra el "abandono institucional" de la zona. En una jornada de protesta, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha presentado una radiografía del barrio y pide impulsar un plan integral entre las administraciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

