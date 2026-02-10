Córdoba se ha convertido en la primera ciudad española cardio y neuroprotegida gracias a una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad y el Ayuntamiento de la capital. Casi farmacias de la capital contará con desfibriladores externos automatizados y se dará formación especializada en todas las oficinas con el fin de proteger a la ciudadanía. Por potra parte, seguimos centrados en los realojos y consecuencias del tren de borrascas. Los vecinos de Guadalvalle y la Altea siguen afanados en recuperar sus hogares a los que todavía no han podido volver. Por último, el barrio de Las Moreras se han manifestado contra el "abandono institucional" de la zona. En una jornada de protesta, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha presentado una radiografía del barrio y pide impulsar un plan integral entre las administraciones.

