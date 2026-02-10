La actualidad del martes 10 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El sendero que unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás, la lluvia que ha caído en la provincia en el año hidrológico y el hartazgo de los parcelistas tras las inundaciones abren la crónica del día
Un paseo fluvial de tres kilómetros unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás. Se trata de un un proyecto para recuperar el camino histórico de la Alameda del Obispo para el que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ya ha iniciado los trámites. Así será el sendero. En otro orden de cosas, en lo que va de año hidrológico -apenas cuatro meses- ha llovido en la provincia de Córdoba una cantidad similar a un año normal completo: 576,5 litros por cada metro cuadrado. Por otra parte, la mayoría de los desalojados por la crecida en las zonas inundables de Córdoba ya han regresado a sus hogares, pero aún hay 40 familias de Guadalvalle sin poder entrar a sus hogares. Los parcelistas viven afrontan la situación entre el barro y el hartazgo.
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- Autorizan el regreso a todas las viviendas desalojadas en Córdoba salvo en dos calles de Guadalvalle
- El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba
- Primera estimación del daño al campo cordobés por los temporales: la Junta calcula pérdidas de 500 millones
- El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan operar los vuelos programados
- El agua potable volverá a Rute e Iznájar entre el martes y el miércoles
Córdoba ciudad
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
- La convocatoria de médicos de familia para el tercer punto de Urgencias de Córdoba queda desierta
- Adjudicada la obra para arreglar la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta en Córdoba
Cultura
Provincia
Campo
- Diario CÓRDOBA edita una publicación especializada sobre la caza mayor a través de la experiencia de Fermín Gallardo
Deportes
- Tiempo de examen en El Arcángel: el Córdoba CF reevalúa su fondo de armario en busca del 'playoff'
España
- Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga a partir de mañana tras llegar a un acuerdo con Transportes
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur