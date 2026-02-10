Un paseo fluvial de tres kilómetros unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás. Se trata de un un proyecto para recuperar el camino histórico de la Alameda del Obispo para el que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ya ha iniciado los trámites. Así será el sendero. En otro orden de cosas, en lo que va de año hidrológico -apenas cuatro meses- ha llovido en la provincia de Córdoba una cantidad similar a un año normal completo: 576,5 litros por cada metro cuadrado. Por otra parte, la mayoría de los desalojados por la crecida en las zonas inundables de Córdoba ya han regresado a sus hogares, pero aún hay 40 familias de Guadalvalle sin poder entrar a sus hogares. Los parcelistas viven afrontan la situación entre el barro y el hartazgo.

Tiempo de examen en El Arcángel: el Córdoba CF reevalúa su fondo de armario en busca del 'playoff'

