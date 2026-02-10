Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 10 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El sendero que unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás, la lluvia que ha caído en la provincia en el año hidrológico y el hartazgo de los parcelistas tras las inundaciones abren la crónica del día

Tramo junto al río y la zona de la Alameda del Obipos donde se actuará con el proyecto.

Tramo junto al río y la zona de la Alameda del Obipos donde se actuará con el proyecto. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un paseo fluvial de tres kilómetros unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás. Se trata de un un proyecto para recuperar el camino histórico de la Alameda del Obispo para el que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ya ha iniciado los trámites. Así será el sendero. En otro orden de cosas, en lo que va de año hidrológico -apenas cuatro meses- ha llovido en la provincia de Córdoba una cantidad similar a un año normal completo: 576,5 litros por cada metro cuadrado. Por otra parte, la mayoría de los desalojados por la crecida en las zonas inundables de Córdoba ya han regresado a sus hogares, pero aún hay 40 familias de Guadalvalle sin poder entrar a sus hogares. Los parcelistas viven afrontan la situación entre el barro y el hartazgo.

Además, destacamos estas otras noticias:

  • Tiempo de examen en El Arcángel: el Córdoba CF reevalúa su fondo de armario en busca del 'playoff'

Sin tormentas ni lluvias fuertes… ¿y sin sol a la vista? Córdoba afronta otro día sin certezas para tender la ropa

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 10 de febrero de 2026

La Librería Luque de Córdoba, reconocida por su trayectoria en un encuentro nacional del sector

Córdoba acogerá el 22 de febrero el primer Encuentro Interprovincial de Senderismo 2026
