Carreteras
Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba
Corrección de tramos conflictivos mediante rectificación de curvas, mejoras de visibilidad y más arcenes, entre las actuaciones
El Ministerio de Transportes ejecutará varias obras destinadas a mejorar la seguridad de la carretera N-432 a su paso por Córdoba, toda vez que su conversión en autovía está, de momento, descartada. Según ha asegurado el ministerio que dirige Óscar Puente en una respuesta parlamentaria a la senadora del PP Cristina Casanueva, se ha optado «por impulsar una estrategia de actuaciones progresivas sobre la actual N-432 con el objetivo de mejorar de forma inmediata sus condiciones de seguridad y funcionalidad».
Esas actuaciones, concreta Transportes, incluyen, por un lado, intervenciones puntuales de corrección de tramos conflictivos mediante la rectificación de curvas, la mejora de la visibilidad y la ampliación puntual de arcenes, y por otro, la implantación progresiva de secciones que faciliten adelantamientos seguros y reduzcan el riesgo de colisiones frontales.
Sin autovía
En la misma respuesta, el ministerio insiste en que el corredor Córdoba– Granada «ha estado sometido a un prolongado y complejo proceso de tramitación ambiental, que no permitió obtener una Declaración de Impacto Ambiental favorable debido a la elevada sensibilidad ambiental del territorio atravesado y a la dificultad de compatibilizar la duplicación de la carretera con la preservación de los valores existentes».
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria