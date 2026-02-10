Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza GuadalvalleDerribos parcelacionesDesfibriladoresMuralla de CastroCentro históricoAgresión repartidorMª Sierra LuqueDaños en el campoCarretera JaujaPaseo fluvialCaza mayor
instagramlinkedin

Carreteras

Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

Corrección de tramos conflictivos mediante rectificación de curvas, mejoras de visibilidad y más arcenes, entre las actuaciones

Tramo de la carretera N-432 a su paso por Córdoba capital.

Tramo de la carretera N-432 a su paso por Córdoba capital. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Transportes ejecutará varias obras destinadas a mejorar la seguridad de la carretera N-432 a su paso por Córdoba, toda vez que su conversión en autovía está, de momento, descartada. Según ha asegurado el ministerio que dirige Óscar Puente en una respuesta parlamentaria a la senadora del PP Cristina Casanueva, se ha optado «por impulsar una estrategia de actuaciones progresivas sobre la actual N-432 con el objetivo de mejorar de forma inmediata sus condiciones de seguridad y funcionalidad».

Esas actuaciones, concreta Transportes, incluyen, por un lado, intervenciones puntuales de corrección de tramos conflictivos mediante la rectificación de curvas, la mejora de la visibilidad y la ampliación puntual de arcenes, y por otro, la implantación progresiva de secciones que faciliten adelantamientos seguros y reduzcan el riesgo de colisiones frontales.

Noticias relacionadas

Sin autovía

En la misma respuesta, el ministerio insiste en que el corredor Córdoba– Granada «ha estado sometido a un prolongado y complejo proceso de tramitación ambiental, que no permitió obtener una Declaración de Impacto Ambiental favorable debido a la elevada sensibilidad ambiental del territorio atravesado y a la dificultad de compatibilizar la duplicación de la carretera con la preservación de los valores existentes».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

Córdoba, pionera en España frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad

Córdoba, pionera en España frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad

Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

Detenido en el Sector Sur por romper las ventanillas de varios coches y robar en su interior

Detenido en el Sector Sur por romper las ventanillas de varios coches y robar en su interior

Golpe al narcotráfico en Córdoba: intervienen más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Chinales

El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer

Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer

Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación

Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación
Tracking Pixel Contents