Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

El Ministerio de Transportes ejecutará varias obras destinadas a mejorar la seguridad de la carretera N-432 a su paso por Córdoba, toda vez que su conversión en autovía está, de momento, descartada. Según ha asegurado el ministerio que dirige Óscar Puente en una respuesta parlamentaria a la senadora del PP Cristina Casanueva, se ha optado «por impulsar una estrategia de actuaciones progresivas sobre la actual N-432 con el objetivo de mejorar de forma inmediata sus condiciones de seguridad y funcionalidad».

Esas actuaciones, concreta Transportes, incluyen, por un lado, intervenciones puntuales de corrección de tramos conflictivos mediante la rectificación de curvas, la mejora de la visibilidad y la ampliación puntual de arcenes, y por otro, la implantación progresiva de secciones que faciliten adelantamientos seguros y reduzcan el riesgo de colisiones frontales.

Noticias relacionadas

Sin autovía

En la misma respuesta, el ministerio insiste en que el corredor Córdoba– Granada «ha estado sometido a un prolongado y complejo proceso de tramitación ambiental, que no permitió obtener una Declaración de Impacto Ambiental favorable debido a la elevada sensibilidad ambiental del territorio atravesado y a la dificultad de compatibilizar la duplicación de la carretera con la preservación de los valores existentes».