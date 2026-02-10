Contratiempo
Suspendida la Marcha Contra el Cáncer Infantil en Córdoba del viernes 13 de febrero por previsión de lluvia
La decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de asegurar el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha suspendido la Marcha Contra el Cáncer Infantil que estaba prevista para el próximo viernes, 13 de febrero, debido a las previsiones de lluvias intensas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas participantes, especialmente de la población infantil.
Según ha explicado la entidad organizadora, la decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de asegurar el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas. La AECC ha señalado que, con este escenario meteorológico, no quería arriesgarse a mantener en la calle a más de mil niños y niñas bajo la lluvia, priorizando así la protección y el bienestar de las personas asistentes.
La marcha se había organizado con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, y tenía como finalidad visibilizar la realidad del cáncer en la infancia, así como mostrar apoyo a las familias afectadas por esta enfermedad.
Datos sobre el cáncer infantil
En este contexto, la AECC ha recordado algunos datos relevantes sobre el cáncer infantil. Según el Registro Español de Tumores Infantiles, con datos actualizados a 2023, la supervivencia a cinco años de todos los tumores en menores de 14 años se sitúa en el 83,9%, tomando como referencia el periodo 2015-2017.
Asimismo, en 2024 se estimaron en España alrededor de 1.000 diagnósticos de cáncer en niños y niñas menores de 14 años, una cifra que pone de manifiesto el impacto de esta enfermedad en numerosas familias y la necesidad de continuar avanzando en investigación y tratamientos específicos para la población pediátrica.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad