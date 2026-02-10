Suspendida la Marcha Contra el Cáncer Infantil en Córdoba del viernes 13 de febrero por previsión de lluvia

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha suspendido la Marcha Contra el Cáncer Infantil que estaba prevista para el próximo viernes, 13 de febrero, debido a las previsiones de lluvias intensas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas participantes, especialmente de la población infantil.

Según ha explicado la entidad organizadora, la decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de asegurar el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas. La AECC ha señalado que, con este escenario meteorológico, no quería arriesgarse a mantener en la calle a más de mil niños y niñas bajo la lluvia, priorizando así la protección y el bienestar de las personas asistentes.

La marcha se había organizado con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, y tenía como finalidad visibilizar la realidad del cáncer en la infancia, así como mostrar apoyo a las familias afectadas por esta enfermedad.

Datos sobre el cáncer infantil

En este contexto, la AECC ha recordado algunos datos relevantes sobre el cáncer infantil. Según el Registro Español de Tumores Infantiles, con datos actualizados a 2023, la supervivencia a cinco años de todos los tumores en menores de 14 años se sitúa en el 83,9%, tomando como referencia el periodo 2015-2017.

Asimismo, en 2024 se estimaron en España alrededor de 1.000 diagnósticos de cáncer en niños y niñas menores de 14 años, una cifra que pone de manifiesto el impacto de esta enfermedad en numerosas familias y la necesidad de continuar avanzando en investigación y tratamientos específicos para la población pediátrica.