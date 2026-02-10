Recibe el alta Rocío, la última paciente del accidente de Adamuz ingresada en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba

Rocío, la última paciente del accidente ferroviario de Adamuz que permanecía ingresada en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, recibió ayer martes el alta médica para continuar su recuperación en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, provincia de la que es originaria. La joven ha estado hospitalizada durante más de tres semanas, de las cuales 15 días los pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otros siete en planta, tras el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.

El centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba despidió con emoción a la paciente y a sus padres, que la han acompañado de forma constante durante todo el proceso de recuperación. Desde el hospital han destacado la evolución favorable de la joven y la labor del personal sanitario que ha participado en su atención desde su ingreso.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba atendió a un total de 17 personas afectadas por el accidente ferroviario, activando de manera inmediata todos sus protocolos asistenciales a petición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en coordinación con el servicio de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía. De esas 17 personas, ocho permanecieron ingresadas y han ido recibiendo el alta de forma progresiva, siendo Rocío la última paciente hospitalizada en este centro.

Situación de los heridos

Mientras tanto, según los datos facilitados por el SAS a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el número de heridos que continúan ingresados se mantiene en diez (contando a Rocío), ya que no se han producido nuevas altas desde el pasado 6 de febrero. De ellos, uno continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga. El resto de pacientes hospitalizados permanece en planta en distintos centros sanitarios andaluces. En concreto, hay ocho adultos ingresados en planta: tres en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Vithas Málaga. Además, un menor continúa hospitalizado en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El Servicio Andaluz de Salud mantiene activo el seguimiento de todos los heridos que continúan ingresados, mientras prosigue la atención sanitaria a los afectados por uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en Andalucía en los últimos años.