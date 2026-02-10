El PSOE pide una red de refugios climáticos y más piscinas municipales para Córdoba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha adelantado el contenido de una moción que el PSOE llevará a pleno municipal para que el Gobierno local cree una red de refugios climáticos y desarrolle un plan de construcción de piscinas públicas en los barrios de Córdoba, desde hace años una de las ciudades más calurosas de Europa.

“Las olas de calor son cada año más intensas, más frecuentes y más duraderas. Esto nos obliga a diseñar un modelo de ciudad que mitigue los efectos del cambio climático. No se trata ya de anticiparnos sino de actuar ante una realidad ya existente y que venimos comprobamos en diferentes episodios del cambio climático”, ha opinado el edil, que ha echado mano de los datos que muestran el aumento de la mortalidad y la morbilidad, especialmente en los grupos más vulnerables, ante las temperaturas altas sostenidas en el tiempo.

Resguardo durante episodios de temperaturas extremas

Así, ha señalado que los refugios climáticos urbanos son espacios que tienen como finalidad ofrecer resguardo durante los episodios de temperaturas extremas, tal y como recoge el Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) 2022-2030 en relación a medidas orientadas a una mayor atención a los colectivos más vulnerables y a la disposición de edificios públicos como refugios climáticos durante eventos extremos.

“Los pasos dados en los últimos años, como la apertura de los centros de participación activa de mayores, resultan positivos pero claramente insuficientes. La improvisación puesta en marcha en el último verano en los centros cívicos no contó con la suficiente planificación e información a la población. Por esta razón proponemos la creación de una red que responda a los estándares que proponen la Red Española de Ciudades por el Clima y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”, ha explicado Dobladez.

Noticias relacionadas

El socialista ha puesto el foco en las recomendaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano relativas a la dificultad de gran parte de la ciudadanía cordobesa para acceder a equipamientos como las piscinas municipales, refugios climáticos necesarios en una ciudad que cada año sufre con más rigor las olas de calor, lo que ha llevado al PSOE a plantear un plan que garantice piscinas públicas recreativas, accesibles y suficientes que den cobertura a los distintos barrios de la ciudad tal como ha demandado el movimiento vecinal en zonas como Valdeolleros, El Naranjo o Fátima.