El Imdeec formará pescaderos, albañiles y otras profesiones con alta demanda en Córdoba y escaso relevo generacional

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) formará en profesiones con alta demanda pero escaso relevo generacional, como pescaderos, albañiles u oficios relacionados con la limpieza de alojamientos o el sector textil y la costura. En ese sentido, el Imdeec ha presentado el programa Formación en Oficios, una nueva iniciativa destinada a generar oportunidades reales de empleo y dar respuesta a la falta de personal cualificado en sectores con capacidad de crecimiento como la hostelería, el textil, la alimentación o la construcción. La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha subrayado que se trata de una apuesta por profesionalizar el talento local y cubrir vacantes que actualmente demandan las empresas cordobesas.

El programa cuenta con una inversión superior a los 235.000 euros y está dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el municipio de Córdoba, tanto para quienes buscan un reciclaje profesional como para quienes necesitan una primera oportunidad de inserción laboral. Según ha explicado Torrent, no se trata de una formación genérica, sino de una formación técnica y práctica diseñada para mejorar la empleabilidad y responder a necesidades reales del mercado laboral.

Cinco itinerarios formativos con grupos reducidos

Formación en Oficios ofrece un total de 75 plazas, distribuidas en cinco itinerarios formativos, con un máximo de 15 alumnos por curso para garantizar una atención personalizada y de calidad. Los itinerarios incluyen limpieza en alojamientos, con una duración de 210 horas; pescadería, también con 210 horas, orientada a asegurar el relevo generacional en este sector; costura y arreglos textiles, con 310 horas para impulsar la industria de la moda y el diseño local; servicios de restaurante, con 410 horas para reforzar el prestigio de la gastronomía cordobesa; y albañilería, con 260 horas de especialización para apoyar un pilar básico del sector de la construcción.

La formación es eminentemente práctica y cuenta con la participación de entidades de primer nivel, además de incluir una fase de prácticas en empresas de Córdoba. Asimismo, los alumnos recibirán un módulo transversal de 20 horas centrado en orientación laboral, uso de portales digitales y preparación para entrevistas de trabajo.

Acceso abierto a todas las personas desempleadas

La presidenta del Imdeec ha destacado que el programa no establece límites de edad ni otras restricciones, más allá de estar inscrito como demandante de empleo, y ha señalado que cuenta con el respaldo de asociaciones empresariales y empresas de los sectores implicados. En este sentido, ha puesto como ejemplo el itinerario de pescadería, que también busca fomentar el autoempleo y la recuperación de este tipo de comercios en los barrios de la ciudad.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y registrarse desde hoy a través de la página web del Imdeec, o acudir presencialmente a la sede del instituto, ubicada en la avenida de la Fuensanta.

Con este programa, el Imdeec refuerza su apuesta por un tejido empresarial más competitivo y profesionalizado, con el objetivo de facilitar el acceso a un empleo estable y contribuir al desarrollo económico y social de Córdoba.