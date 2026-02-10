El precio de los turismos usados desciende un 2,4% en Córdoba, aunque supera los 12.700 euros.

El precio del turismo usado ha descendido un 2,4% en la provincia de Córdoba en el último año hasta los 12.711 euros, según un informe publicado este martes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Sin embargo, en el caso de las unidades con más de 8 años de antigüedad, las cifras han subido ostensiblemente, hasta un 8,3%, para un precio medio de 10.827 euros.

A nivel andaluz, la subida es en ambos sectores, los coches usados en general (+2%) y los que tienen más de 8 años desde su primera venta (+8,9%). De media, se pagaron 12.840 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.366 euros, un 4,8% más caro que en el mismo mes de 2025. En términos mensuales (sobre diciembre de 2025), el precio de los turismos cae un 0,2% en la comunidad, mientras que en media nacional ascendió un 0,2%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en Andalucía en 10.584 euros, un 8,9% de subida interanual, mientras que en el conjunto de España costó 10.749 euros, con un aumento del 9,2%. En términos mensuales, sobre diciembre de 2025, el precio de los más viejos crece el 0,3% en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,2%. El segmento de los turismos de más de 8 años supone el 69,9% del total de las ventas en la comunidad, frente al 62% a nivel nacional.

Mercado nacional

En enero, el precio de los turismos usados sube un 4,8% interanual en España, hasta 13.366 euros, en un mes en el que la inflación general aumentó el 2,4% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE. En términos mensuales, sobre diciembre de 2025, asciende el 0,2%.

Por tramos de precios, el 22,3% de los turismos vendidos en el mes -36.015- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% -9.990- superó los 36.000 euros. Las ventas, que en el mes descienden casi el 9%, se han concentrado en los turismos más baratos, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 36.000 euros y en el tramo de 21.000 a 28.000 euros. Eso explica que los precios hayan tenido una subida cercana al 5%, en comparación con enero de 2025.

Coches usados más antiguos

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en enero fue de 10.749 euros, lo que supone un incremento del 9,2% interanual, y un 0,2% mensual comparado con los precios de diciembre. De los 147.775 turismos transferidos este primer mes del año, 97.819 superaron los 8 años, el 62% del total.

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2025) tiene un comportamiento muy dispar entre comunidades autónomas. Así, en tres de ellas se han producido incluso bajadas de precios (Galicia, La Rioja y Navarra), con subidas del 8,4% en Madrid y del 6,4% en Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, la subida supera un mes más al conjunto del mercado, que se produce en todas las CC.AA. Sin embargo, hay una amplía brecha, que va desde el 16,3% de aumento de precios en Extremadura, al 1,6% en La Rioja.

“El interés por los vehículos de segunda mano electrificados -eléctricos puros e híbridos enchufables- está creciendo con fuerza en España, aunque claramente con volúmenes muy limitados. La Comisión Europea exigirá a cada país que desarrolle el mercado de electrificados usados con el doble fin de fomentar esta motorización entre los consumidores de menor poder adquisitivo y, especialmente importante, desarrollar un mercado de segunda mano que amplíe el ciclo de vida de estos modelos. Por ello, Ancove solicita al Gobierno que incluya ayudas a los usados eléctricos de hasta 5 años en el Plan Auto+ -sustituto del Moves III-, que estará activo en los próximos cuatro años y aún pendiente de aprobación”, señala Eric Iglesias, presidente de Ancove, en la nota en la que se difunde el informe de precios.