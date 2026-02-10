Sucesos
La Policía Nacional interviene más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Chinales
En su interior había 100 kilos de cocaína y 150 de hachís preparados para venderse
Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Córdoba un importante operativo contra el tráfico de drogas que se ha saldado con la incautación de 250 kilogramos de drogas y la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.
El dispositivo se llevó a cabo en el polígono industrial de Chinales, donde los agentes establecieron un control policial que permitió el seguimiento de una furgoneta sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a escasos metros del lugar donde se le dio el alto.
Una vez asegurado el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior se transportaba una importante cantidad de droga: 100 paquetes de un kilogramo de cocaína y 150 kilogramos de hachís, ambos preparados para su distribución en el mercado ilícito.
La operación supone un golpe relevante contra las redes de narcotráfico y se enmarca en las actuaciones que la Policía Nacional mantiene activas para combatir el tráfico de drogas en la provincia.
