Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás

Un paseo fluvial de tres kilómetros unirá el puente de San Rafael con el puente de Ibn Firnás, un proyecto para recuperar el camino histórico de la Alameda del Obispo para el que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ya ha iniciado los trámites. El sendero, que se inicia el entorno del Alcázar de los Reyes Cristianos, conectaba con una finca de recreo y las huertas de los obispos en la zona donde está el molino de Casillas.

Aunque del proyecto se lleva hablando muchos años, finalmente se ejecutará dentro del proyecto Edilquivir, una estrategia integrada por nueve iniciativas que ha recibido 12 millones de euros de financiación europea de los fondos de Estrategia de Desarrollo Integral Local (los nuevos Feder).

El paseo partirá del entorno del Alcázar y pasará por los Sotos de la Albolafia y el Jardín Botánico, siguiendo la ribera del Guadalquivir

La Gerencia de Urbanismo ha encargado la redacción del proyecto, la dirección de obra y el estudio de seguridad y salud. Estos trabajos previos salen a licitación por algo más de 63.000 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de un año. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato tendrán hasta el 24 de febrero para presentar sus ofertas.

Proyecto de recuperación del paseo natural de la Alameda del Obispo. / CÓRDOBA

El proyecto

En cuanto al proyecto en sí, que Urbanismo estima que costará algo más de dos millones de euros, recuperaría parte del histórico sendero. En este caso, la actuación que pretende ejecutar el Ayuntamiento se iniciará en el puente de San Rafael y siguiendo por el río Guadalquivir llegará hasta la circunvalación de la CO-32, más o menos hasta el puente de Ibn Firnás. La actuación se extenderá, por lo tanto, en un paseo natural de tres kilómetros y en una superficie total de casi 32.000 metros cuadrados.

Este sendero estará conformado por una pasarela que iniciará el recorrido bajo el primer ojo del puente de San Rafael y conectará, además, con los Sotos de la Albolafia, con el Jardín Botánico y con el único embarcadero fluvial que hay en la ciudad, junto al molino de la Alegría (en la parte baja del Botánico).

En la concepción original del proyecto, antes de su inclusión en la estrategia Edilquivir, este sendero fluvial comenzaba en la avenida del Alcázar (el camino histórico también transcurría por este entorno, aunque comenzaba en la Puerta de Sevilla y pasaba también al lado del cementerio). Finalmente, el tramo que discurría junto al Alcázar quedó fuera porque en su ubicación se supera la renta media de lo subvencionable por la Unión Europea.

Otros proyectos

Antes de conseguir los fondos para Edilquivir, el Ayuntamiento había incluido la recuperación del camino de la Alameda del Obispo en los proyectos a financiar con la estrategia Edusi, también de financiación europea. Sin embargo, la iniciativa se sacó de la lista, como también se hizo con la vía verde a Cerro Muriano, y el dinero que se iba a dedicar a ambos proyectos se derivó a la cuesta del Reventón y a la segunda fase del parque de Levante. Aquella propuesta, la que se dibujó para los Edusi, era mucho más ambiciosa que la que se va a ejecutar ahora. En este caso, se habló, efectivamente, de recuperar el sendero histórico, pero llegando no al entorno de la antigua Agrónomos, sino conectando el Alcázar con Medina Azahara.