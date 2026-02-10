Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nivel del río baja en Córdoba hasta 2,85 metros, a punto de salir de la fase de más riesgo

Las mediciones en Alcolea indican que el nivel ha bajado hasta 107,8 metros y está en aviso naranja, por lo que continúa la vigilancia

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

El nivel del río superó el sábado los 6 metros en Córdoba.

El nivel del río superó el sábado los 6 metros en Córdoba. / AJ González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba no ha dejado de bajar desde que alcanzó el segundo pico, superando los 6 metros, el pasado sábado. En esta jornada de jueves, el nivel ha pasado de 3,72 a 2,85 metros de lámina de agua a las 19.10 horas, a punto de salir del nivel rojo de máximo riesgo de desbordamiento cuyo umbral se establece en 2,5 metros. En el aviso rojo, la situación hidrológica es peligrosa y hay posibilidad de inundaciones, aunque al ritmo que va, es posible que a lo largo de la noche descienda de 2,5 metros y pase al nivel naranja de vigilancia.

En esa situación se encuentra ya la zona de Alcolea, según la CHG, que indica que el río está en 107,88, en aviso naranja y pasará al amarillo, en el que se recomienda el seguimiento sin vigilancia en cuanto baje por encima de 106,5 metros de lámina de agua.

En Almodóvar, por contra, el río ha descendido hasta 8,11 metros, pero continúa dentro del umbral de máximo riesgo, acercándose poco a poco a los 7,25 metros de lámina que le harán bajar un peldaño de riesgo.

Por su parte, el caudal de agua circulante en Córdoba ha pasado de 1.221 metros cúbicos por segundo a las 00 horas a 1.032 metros3/s a las 18 horas. En cuanto descienda de 950 metros, habrá pasado también la fase de más riesgo.

