Las Moreras alza la voz contra "el abandono" institucional: "Prefiero vivir debajo de un puente que seguir así"

Raquel Molina abre la puerta de su casa con la resignación de quien lleva demasiado tiempo esperando una solución. Vive en una vivienda social en Las Moreras y desde hace años las filtraciones de agua procedentes del piso superior se han convertido en su dolor de cabeza. En su piso hay cubos, manchas de humedad y puertas hinchadas o rotas por las filtraciones. "Tengo que usar un paraguas para poder entrar al baño", cuenta. El suelo permanece mojado, la luz funciona solo en algunas habitaciones y parte de la despensa ha tenido que tirarla en varias ocasiones por el agua.

Asmática, y con su marido enfermo de Crohn, Raquel, que es cocinera en un bar, asegura que su casa ya no es un refugio, sino un espacio insalubre donde vive con miedo a que la situación empeore. "Prefiero vivir debajo de un puente que seguir así", dice, mientras señala las paredes desconchadas y el techo con goteras de un piso que, pese a los escritos y las reclamaciones, nadie ha venido a reparar.

"No me niego a pagar, pero si no me arreglan el piso, ¿cómo voy a vivir así? Esto no es digno", afirma. La vecina asegura que incluso ha recibido notificaciones advirtiendo de un posible desalojo por impago, mientras las reparaciones siguen sin ejecutarse.

Esta es apenas una de las tantas realidades que convergen en este barrio, uno de los más pobres de España. Por todo ello, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha presentado este martes la campaña Las Moreras: la verdad que no se quiere ver, que comienza con la presentación de un informe sobre el deterioro urbano del barrio para documentar el estado de la limpieza y las infraestructuras a partir de información recopilada por vecinos en 2025.

El barrio, construido entre 1962 y 1992 para realojar a familias tras las riadas del Guadalquivir, presenta actualmente un deterioro generalizado del espacio público, reza el documento. Entre los principales problemas detectados destacan la suciedad en calles y alcorques, acumulación de basura, solares y zonas comunes sin mantenimiento, humedades en viviendas, mobiliario urbano y acerados en mal estado, falta de iluminación, señalización deficiente, pistas deportivas abandonadas y ausencia de parques infantiles. También se advierte de árboles en mal estado y solo dos fuentes en el barrio, una de ellas sin funcionar.

El informe señala que este deterioro urbano está relacionado con problemas sociales más amplios, como desempleo, precariedad, fracaso escolar o falta de oportunidades. Además, denuncia falta de intervención pública sostenida y pide una estrategia de regeneración urbana y social coordinada entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Un barrio que nació tras inundaciones

Dolores Peña Pérez recuerda que Las Moreras nació tras la riada del Guadalquivir de 1962, cuando cientos de familias cordobesas lo perdieron todo y fueron realojadas durante años "en condiciones precarias hasta lograr, tras décadas de lucha vecinal, viviendas dignas". Al hilo de las recientes inundaciones, expresó su solidaridad con las familias afectadas y subrayó que el barrio conoce bien ese sufrimiento. Sin embargo, denunció que las viviendas conseguidas con esfuerzo se encuentran hoy deterioradas por la falta de mantenimiento por parte de la administración, con problemas de humedades, suciedad y abandono del espacio público. Peña defendió que la comparecencia vecinal no busca la queja, sino visibilizar una situación cronificada y reclamar igualdad con otros barrios de Córdoba.

Uno de los principales problemas señalados es el estado de los callejones entre los patios interiores y las calles, espacios que, según denuncian, no entran en los convenios de limpieza entre el Ayuntamiento y la Junta y quedan en una especie de "tierra de nadie". Las cocheras que no se usan, los bajantes están rotos, nadie entra a limpiarlos ni a mantenerlos. Con el calor salen olores, mosquitos y ratas", relatan los vecinos.

La falta de iluminación, la acumulación de basura y la inexistencia de un mantenimiento regular hacen que muchas de estas zonas sean inaccesibles, especialmente por la noche. "Aquí cada uno limpia si quiere. El que puede se ocupa de su callejón, pero hay otros que no, y no debería depender de los vecinos", lamentan. Ese contraste se nota, y mucho, entre espacios dentro de los patios o incluso en las calles o zonas comunes, donde algunas de las viviendas lucen más limpias, con plantas y mejor cuidadas.

Viviendas con humedades y filtraciones

Pero la situación estructural se agrava en el interior de algunas viviendas. Los vecinos reconocen que en los últimos años se han ejecutado obras de rehabilitación energética en las fachadas, con instalación de aislamiento térmico y nuevas ventanas, pero denuncian que se trata de actuaciones incompletas. "Se arregla lo de fuera, pero lo de dentro se deja igual. Sin acompañamiento a las comunidades, esto no funciona", explican.

También critican que muchos proyectos se queden a medias o se ejecuten solo en parte del barrio, generando desigualdades visibles entre patios rehabilitados y otros completamente degradados. "Se aprovechan subvenciones y luego se dice que se ha invertido, pero la realidad es otra", sostienen.

Pese a todo, muchos vecinos recalcan su arraigo al barrio, donde han crecido y formado sus familias. "Es mi barrio de toda la vida. De niña aquí fui muy feliz, era precioso", resume Dolores. Los impulsores de la campaña insisten en que la solución pasa por voluntad política, coordinación entre administraciones y una implicación real en el mantenimiento y convivencia.

La campaña arranca ahora como una primera toma de contacto y presentación pública. "Esto es solo el inicio. Invitamos a participar, a estar atentos a las convocatorias y a que el barrio tenga voz", piden desde Barrios Ignorados.

Entre las medidas propuestas en el informe están mejorar la limpieza y el mantenimiento, reparar infraestructuras, invertir en infancia y deporte, rehabilitar viviendas públicas, impulsar programas sociales y reforzar la participación vecinal. El documento concluye que Las Moreras necesita una actuación integral para garantizar condiciones dignas y equiparables al resto de la ciudad.

El papel del Ayuntamiento y la Junta

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ejecutó obras de rehabilitación energética integral en 76 viviendas ubicadas en la Plaza Patio Poeta Gabriel Celaya. Las obras consistieron en actuación sobre envolvente térmica (fachadas, cubiertas), sustitución o mejora de ventanas y aislamientos para la reducción del consumo energético y mejora del confort térmico. Algunas de estas fachadas ya presentan un deterioro visible.

La Junta defendió en noviembre que ha llevado a cabo obras menores y de cierta envergadura en el parque público de viviendas del barrio, respondiendo a demandas vecinales por goteras, filtraciones y deterioro estructural. Según la administración autonómica, se han invertido cerca de 2,8 millones de euros en los últimos años.

Asimismo, el Ayuntamiento aprobó en junio de 2024 su Plan Local de Zonas Desfavorecidas de Córdoba (2024-2028), que incluye explícitamente al barrio de Las Moreras junto con Las Palmeras y el Distrito Sur. El plan se financia con 5,4 millones de euros del programa Eracis+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Los objetivos son la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, el fomento del empleo, el emprendimiento y las oportunidades formativas para residentes, el impulso al comercio local y la economía social y solidaria y el acompañamiento social y comunitario mediante personal especializado (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, etc.)