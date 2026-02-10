El IES Galileo Galilei de Córdoba lidera un proyecto de FP para mejorar la gestión del agua y estudiar el cambio climático

El IES Galileo Galilei de Córdoba desarrolla un proyecto de innovación educativa en Formación Profesional centrado en la implantación de sistemas IoT en invernaderos como recurso de aprendizaje en gestión hídrica y cambio climático, una iniciativa impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y presentada este lunes durante una visita institucional al centro.

El proyecto, titulado Red de sistemas IoT en invernaderos como recurso de aprendizaje y formación en gestión hídrica y cambio climático, está promovido por el IES Galileo Galilei junto a otros cuatro centros andaluces. La iniciativa se orienta a la modernización y automatización de invernaderos, así como a la transferencia de conocimiento aplicado a la sostenibilidad y al uso eficiente del agua.

Durante la jornada, el centro recibió la visita del secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, y del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, Diego Copé. Ambos conocieron de primera mano el alcance de un proyecto que combina tecnología digital, aprendizaje práctico y conexión directa con las necesidades actuales del sector productivo.

Gracias a esta actuación, los invernaderos de los centros participantes se equiparán con estaciones climáticas y sondas de medición automática, lo que permitirá analizar con mayor precisión el comportamiento del agua en el suelo y su influencia en el desarrollo de los cultivos. El profesorado y el alumnado podrán trabajar con datos reales en entornos formativos vinculados a la realidad del mercado laboral.

Mayor automatización y gestión más eficiente del agua

La iniciativa contempla también la modernización de los sistemas de fertirrigación, avanzando hacia una mayor automatización y mejorando la eficiencia en la aplicación de agua y nutrientes. Este enfoque práctico refuerza la capacitación técnica del alumnado y fomenta competencias relacionadas con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

A nivel autonómico, la Junta de Andalucía financia este curso un total de 17 proyectos de innovación en FP, de los cuales once están centrados en la digitalización aplicada a la enseñanza y seis en el intercambio directo de conocimiento entre centros educativos y el tejido productivo. En estos últimos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

En la provincia de Córdoba participan once centros docentes en proyectos colaborativos de este tipo. Además del IES Galileo Galilei, coordinan iniciativas el IES Zoco, con un proyecto vinculado al sector automotriz, y el IES Antonio María Calero de Pozoblanco, que desarrolla Bioeduca, centrado en el ámbito biotecnológico andaluz.

Según explicó Florentino Santos, “por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial”. El responsable autonómico destacó también la alta participación registrada, con 95 solicitudes presentadas en la convocatoria.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha duplicado el presupuesto destinado a estos proyectos, pasando de un millón de euros en la edición anterior a 2,2 millones en la actual convocatoria, un refuerzo que permitirá ampliar el alcance de la innovación educativa en FP y facilitar que más centros se adapten a las exigencias del mercado laboral actual.