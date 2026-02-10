Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 10 de febrero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto ‘Cine de música, Pentagramas en celuloide’

Concierto ‘Cine de música, Pentagramas en celuloide’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Música

Concierto ‘Cine de música, Pentagramas en celuloide’

Tendrá lugar el concierto de la Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco Cine de música, Pentagramas en celuloide, con el que la agrupación celebrará su primer año de vida.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallermoso, a cargo de Mequetrefe y Lúa, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.

Varias.

17.00 horas.

Conferencia

‘Recuerdos e imágenes de Omán’

Antonio David Ruiz Ruso (Universidad de Córdoba) impartirá la conferencia Recuerdos e imágenes de Omán. Presentará el acto Rafael Pinilla Melguizo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.

Cuesta del Bailío.

19.30 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro, 1.

De 09.00 a 21.00 horas.

