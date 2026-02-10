Igualdad y liderazgo femenino
Fundecor y la Asociación Cultural Mujer y Poder refuerzan su colaboración para impulsar la inclusión social en la provincia
El acuerdo consolida el trabajo conjunto en torno al proyecto Mujeres con Raíz, centrado en el emprendimiento, la formación y el empoderamiento de mujeres, especialmente en el ámbito rural y en colectivos vulnerables
La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y la Asociación Cultural Mujer y Poder han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar su trabajo conjunto en el impulso de la igualdad de género, el liderazgo femenino y la inclusión social en la provincia de Córdoba.
El convenio establece una alianza estratégica basada en la suma de capacidades y en una visión compartida orientada a la difusión y visibilización de actividades formativas, culturales y sociales que promueven el talento de las mujeres, con especial atención a mujeres migrantes, mujeres del medio rural y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
Complementariedad institucional
La colaboración se apoya en la complementariedad de ambas entidades. Fundecor aporta su experiencia en el ámbito universitario, la formación continua, la empleabilidad, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento, mientras que la Asociación Cultural Mujer y Poder contribuye como agente social de referencia en materia de igualdad, inclusión social y acompañamiento a colectivos vulnerables, además de reforzar las labores de difusión y comunicación.
El proyecto Mujeres con Raíz como eje
La firma de este acuerdo viene a consolidar una línea de trabajo compartida en torno al proyecto Mujeres con Raíz, una iniciativa impulsada por Fundecor orientada a fortalecer el emprendimiento y el liderazgo femenino, especialmente en el ámbito rural, a través de acciones formativas y de acompañamiento.
El programa se desarrolla en colaboración con la Fundación “la Caixa”, cuenta con la financiación de la Diputación de Córdoba y la implicación de entidades como el Ayuntamiento de Palma del Río, el área de Igualdad de la Universidad de Córdoba, el Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. A partir de este acuerdo, la Asociación Cultural Mujer y Poder se incorpora como entidad colaboradora, reforzando la difusión del proyecto y la conexión con el tejido social.
Formación y digitalización
Entre las actuaciones actualmente abiertas destaca la microcredencial universitaria de Formación Emprendedora “Impulsa tu negocio: estrategias de marketing”, dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias que buscan consolidar o hacer crecer sus proyectos mediante herramientas prácticas y contenidos especializados adaptados a la realidad del territorio.
Asimismo, Mujeres con Raíz incluye una formación gratuita orientada a pymes y microempresas de cinco o menos trabajadores, centrada en el impulso de la digitalización y la mejora de la competitividad empresarial, con el objetivo de facilitar su incorporación al entorno digital y su adaptación a los nuevos retos del mercado.
Una alianza con vocación social
Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este acuerdo se rigen por principios de colaboración institucional, utilidad pública y compromiso social, y tendrán carácter gratuito para las personas beneficiarias.
Con esta alianza, Fundecor y la Asociación Cultural Mujer y Poder refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades, la formación y el desarrollo social, consolidando un espacio de cooperación estable para seguir impulsando iniciativas con impacto social en la provincia de Córdoba.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad