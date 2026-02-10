Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 11 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Sánchez Mena
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
María Pilar Baena Altolaguirre
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Trinidad Fernández Santiago
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
