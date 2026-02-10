Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 11 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Sánchez Mena

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

María Pilar Baena Altolaguirre

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Trinidad Fernández Santiago

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

