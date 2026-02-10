Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 11 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Sánchez Mena

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

María Pilar Baena Altolaguirre

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Trinidad Fernández Santiago

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.