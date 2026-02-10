La asociación de consumidores Facua Córdoba ha denunciado ante la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba "el grave deterioro que presentan numerosas calzadas de la vía pública en distintos barrios de la ciudad, con la existencia de socavones, hundimientos y agujeros de grandes dimensiones que suponen un riesgo manifiesto para la seguridad vial".

La asociación señala en un comunicado que ha podido constatar deficiencias evidentes en diferentes zonas de la capital: desde el distrito Huerta de la Reina, con incidencias en calles como Joaquín Sama Naharro, Colombia o Goya; el barrio de Fátima, en vías como Nuestra Señora de la Merced, Doctor Nevado del Rey o Escritor Hoyos Noriega; así como el entorno del barrio de Levante-Lepanto, especialmente en arterias de alta densidad de tráfico como la Avenida de Barcelona o calles como Tras la Puerta.

Según Facua Córdoba, "el estado actual de estas calzadas dificulta la circulación y pone en peligro tanto a vehículos privados como a servicios públicos". Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de conservación y mantenimiento de las vías públicas, como titular de las mismas.

Facua dice que el estado actual de las calzadas no tiene que ver con las lluvias

La denuncia presentada ante el Ayuntamiento va acompañada de documentación gráfica, dice Facua, "que acredita el mal estado del pavimento y el riesgo objetivo de accidentes de tráfico y daños materiales, así como posibles perjuicios a la integridad física de las personas usuarias de la vía".

Facua señala que "el mal estado de las calzadas nada tiene que ver con las lluvias caídas en las últimas semanas, ya que estos socavones, hundimientos y agujeros llevan meses y, en algunos casos, incluso años". En ese sentido, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento "la adopción urgente de medidas de reparación y acondicionamiento de las calzadas afectadas".