El esfuerzo para pagar un alquiler en Córdoba es del 26% de los ingresos y supera en diez puntos al del pago de la hipoteca

El esfuerzo para pagar un alquiler en Córdoba, una tasa que se mide analizando el porcentaje de los ingresos del hogar (es decir, de toda la familia) que es necesario para hacer frente a la renta mensual, es 10 puntos superior al que debe realizarse para el pago de la hipoteca. Así, los inquilinos de la provincia de Córdoba abonan en calidad de alquiler de su inmueble un 26% de todos sus ingresos, una cifra que se reduce a solo el 16% en el caso de la cuota hipotecaria de los propietarios de su vivienda. En la capital, los números son levemente inferiores y, además, existe menor diferencia entre inquilinos (que pagan un 23% de sus ingresos) y propietarios (un 15%).

A nivel nacional, según las cifras facilitadas por el portal web especializado Idealista en un informe, el esfuerzo para el pago del alquiler asciende a un 38%, 12 puntos por encima del de compra (26%). Hay que destacar, en este sentido, que, aunque la tendencia sigue siendo creciente en Córdoba y provincia, el nivel de los precios tanto del alquiler como de la compraventa de viviendas no llega aún a los niveles que deben soportar tanto en la media española como en determinados territorios.

Esfuerzo para alquilar una vivienda

Sin ir más lejos, en la provincia de Málaga, el esfuerzo que deben dedicar sus inquilinos sobre el total de sus ingresos es del 52%, el doble que en la provincia de Córdoba. En la capital de la Costa del Sol asciende a un 41%, mientras que en Sevilla la cifra es del 31%, y en las grandes urbes nacionales el nivel es francamente desalentador para los interesados en vivir de alquiler. Así, los inquilinos de Barcelona deben pagar el 46% de sus ingresos en su alquiler, mientras que en Palma de Mallorca la cifra se reduce levemente al 43% y tanto en Madrid como en Valencia alcanza el 40%.

Archivo - Un cartel anunciando el alquiler. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El listado de ciudades donde es más caro vivir alquilado continúa con Segovia (38%), así como en Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), San Sebastián y Sevilla (31% en ambos casos). En la ciudad de Ceuta el esfuerzo se sitúa en el 30%, mientras que por debajo encontramos a Vitoria (27%), Guadalajara (27%), Cádiz (27%), Salamanca, Girona, Granada, Santander y Pontevedra (que comparten una tasa del 26%). Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Palencia (20%), Melilla (21%), Cáceres (21%), Teruel, Cuenca, Ourense, Lleida, Lugo, Soria, Huesca, Toledo y Zamora (con 22% en los 9 casos).

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 52% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 46% de los ingresos), Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), Comunidad de Madrid (38%), Las Palmas (38%), Valencia (37%) y Alicante (37%). Teruel (17%) es la que exige menos esfuerzo, seguida por Jaén (20%), Palencia, Ciudad Real, Soria, Lugo y León (que comparten una tasa de esfuerzo del 21%).

Esfuerzo para comprar

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián y Palma de Mallorca. Además, son cinco las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (46%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%). Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Granada (26%), Santa Cruz de Tenerife (25%), Cádiz (25%), A Coruña (25%), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24% en los 3 casos). La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén, Lleida y Melilla (13% en las 3 capitales), Zamora, Palencia y Huesca (que comparten un 14%).

Entre las provincias Baleares (46%) y Málaga (46%) son las que exigen un mayor esfuerzo. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (36%), Alicante (31%), Comunidad de Madrid (27%) y Las Palmas (27%). En la provincia de Barcelona se sitúa en el 20%. Con una tasa del 10% se sitúa Ciudad Real, seguida por Jaén, Burgos, Zamora y Cuenca (11% en los 4 casos).

Metodología

Idealista explica que "la tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar. En particular, en el caso del alquiler, desde idealista/data medimos la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos idealista, que dispone de precios para cada ciudad. Por el contrario los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE) que también ofrece datos de renta a nivel municipal".

De la misma manera, en el caso de la compraventa, "la tasa de esfuerzo se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca típica, en el sentido que viene estipulada con características medias en términos de duración y tipo de interés. Los tipos de interés se han actualizado teniendo en cuenta los datos publicados por el BCE".

Noticias relacionadas

[Puede leer el informe y todas las tablas con estadísticas en este enlace web]