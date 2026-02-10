El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado este martes calificación ambiental y permiso de obra al proyecto para hacer apartamentos turísticos en el emblemático edificio de la Unión y el Fénix, situado en la plaza de las Tendillas.

El edificio acogerá un total de 21 apartamentos turísticos (17 estudios y cuatro apartamentos de un dormitorio) de dos llaves (referente a la categoría) y la iniciativa está impulsada por la empresa Armavir Investment S. L.

Los trámites para este proyecto comenzaron a finales de 2024 y en octubre del año pasado ya se obtuvo la calificación ambiental.

Edificio la Unión y el Fénix, donde se harán apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Un edificio emblemático

El edificio la Unión y el Fénix data de finales de los años veinte del siglo pasado. Fue encargado por la compañía de seguros La Unión y el Fénix y, según varias fuentes, durante la guerra civil española acogió una de las sirenas que avisaba de la llegada de bombardeos.

El inmueble es reconocido por la escultura que lo corona, un ave fénix con una figura sobre él, que era el símbolo de la citada aseguradora.