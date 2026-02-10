Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza GuadalvalleDerribos parcelacionesDesfibriladoresMuralla de CastroCentro históricoAgresión repartidorMª Sierra LuqueDaños en el campoCarretera JaujaPaseo fluvialCaza mayor
instagramlinkedin

Urbanismo

El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

El inmueble acogerá 21 alojamientos, la mayoría de ellos, estudios

Edificio la Unión y el Fénix, donde se harán los apartamentos.

Edificio la Unión y el Fénix, donde se harán los apartamentos. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado este martes calificación ambiental y permiso de obra al proyecto para hacer apartamentos turísticos en el emblemático edificio de la Unión y el Fénix, situado en la plaza de las Tendillas.

El edificio acogerá un total de 21 apartamentos turísticos (17 estudios y cuatro apartamentos de un dormitorio) de dos llaves (referente a la categoría) y la iniciativa está impulsada por la empresa Armavir Investment S. L.

Los trámites para este proyecto comenzaron a finales de 2024 y en octubre del año pasado ya se obtuvo la calificación ambiental.

A.J.González Córdoba Apartamentos turísticos antiguo edificio de la Unión y el fénix y de seguros La Estrella en plaza de las Tendillas y Cruz Conde 2

Edificio la Unión y el Fénix, donde se harán apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Un edificio emblemático

El edificio la Unión y el Fénix data de finales de los años veinte del siglo pasado. Fue encargado por la compañía de seguros La Unión y el Fénix y, según varias fuentes, durante la guerra civil española acogió una de las sirenas que avisaba de la llegada de bombardeos.

Noticias relacionadas y más

El inmueble es reconocido por la escultura que lo corona, un ave fénix con una figura sobre él, que era el símbolo de la citada aseguradora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

Las Moreras alza la voz contra "el abandono" institucional: "Prefiero vivir debajo de un puente que seguir así"

El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos

Córdoba, pionera en España frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad

Córdoba, pionera en España frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad

Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

Transportes anuncia obras de mejora de la seguridad en la N-432 a su paso por Córdoba

Detenido en el Sector Sur por romper las ventanillas de varios coches y robar en su interior

Detenido en el Sector Sur por romper las ventanillas de varios coches y robar en su interior

Golpe al narcotráfico en Córdoba: intervienen más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Chinales

El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer

Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer
Tracking Pixel Contents