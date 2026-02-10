Urbanismo
El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
El inmueble acogerá 21 alojamientos, la mayoría de ellos, estudios
La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado este martes calificación ambiental y permiso de obra al proyecto para hacer apartamentos turísticos en el emblemático edificio de la Unión y el Fénix, situado en la plaza de las Tendillas.
El edificio acogerá un total de 21 apartamentos turísticos (17 estudios y cuatro apartamentos de un dormitorio) de dos llaves (referente a la categoría) y la iniciativa está impulsada por la empresa Armavir Investment S. L.
Los trámites para este proyecto comenzaron a finales de 2024 y en octubre del año pasado ya se obtuvo la calificación ambiental.
Un edificio emblemático
El edificio la Unión y el Fénix data de finales de los años veinte del siglo pasado. Fue encargado por la compañía de seguros La Unión y el Fénix y, según varias fuentes, durante la guerra civil española acogió una de las sirenas que avisaba de la llegada de bombardeos.
El inmueble es reconocido por la escultura que lo corona, un ave fénix con una figura sobre él, que era el símbolo de la citada aseguradora.
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria