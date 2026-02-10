Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diario CÓRDOBA edita una publicación especializada sobre la caza mayor a través de la experiencia de Fermín Gallardo

El libro ahonda en la importancia de la actividad cinegética a través del reconocido gestor de fincas

Portada y páginas interiores de la publicación.

Portada y páginas interiores de la publicación. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La caza y la actividad cinegética en general constituyen un destacado motor económico, cultural y social para la provincia de Córdoba y, dentro de este ámbito, existen personas que han contribuido a este realce y que son un referente, como es el caso del gestor de fincas cinegéticas Fermín Gallardo Hinojosa.

Diario CÓRDOBA ha condensado la esencia de este patrimonio de siglos en una publicación especializada, que lleva el título de ‘Conversaciones de campo con Fermín Gallardo. Claves, historias y confidencias del resurgir de la caza mayor en Córdoba’. Este libro podrá obtenerse gratis con cada ejemplar de Diario CÓRDOBA este miércoles 11 de febrero, contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Caja Rural del Sur, Finca El Capricho y Grupo Rosmarino.

Preparación del libro

Para la realización de esta publicación, el periodista Juan M. Niza compartió previamente numerosas horas de entrevista con este reconocido empresario, charlas que luego han quedado plasmadas en ocho capítulos y un total de 124 páginas.

Fermín Gallardo, en las instalaciones de Diario CÓRDOBA.

Fermín Gallardo, en las instalaciones de Diario CÓRDOBA. / Casavi

‘Conversaciones de campo con Fermín Gallardo’, además de hacer un repaso a la trayectoria personal y laboral de este referente de la cinegética, aborda la importancia de la caza mayor en la provincia de Córdoba y su profesionalización y la necesidad de regular y gestionar de forma adecuada el arte de la caza, compatibilizándolo con la sostenibilidad y conservación del medio ambiente y de las especies cinegéticas de la dehesa y sierra cordobesas.

La publicación incluye también numerosas fotografías de Fermín Gallardo, junto a su familia, cazadores o trabajadores de las fincas donde ha venido desarrollando su actividad, así como junto a distintas personalidades de muy diferentes ámbitos (economía, tauromaquia, ganadería, agricultura o política) que han acudido, desde que Fermín era un niño hasta la actualidad que es ya bisabuelo, a las monterías que ha organizado.

Noticias relacionadas y más

También cobran un especial protagonismo en esta publicación fincas como La Moheda, Pedrique, Carboneras, Los Posteruelos o Puerto del Toro, así como distintas especies de caza mayor existentes en Córdoba (ciervo, venado o muflón), los capturaderos, el protocolo que rodea a la organización y desarrollo de las monterías, la alimentación de las especies cinegéticas, entre otros muchos aspectos de interés para el sector. Sin duda, se trata de un libro imprescindible para los amantes de la caza, que es una actividad, que como recalca Fermín Gallardo, debe realizarse, sobre todo, con respeto y preparación

