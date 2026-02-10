Detenido en el Sector Sur por romper las ventanillas de varios coches y robar en su interior

La Policía Local de Córdoba ha detenido en el Sector Sur a un hombre acusado de robar en varios vehículos estacionados en la vía pública tras romper las ventanillas.

Los hechos, adelantados por Cadena SER Córdoba y confirmados por este medio, tuvieron lugar en la madrugada de este martes en la calle Altillo, junto a la avenida de Cádiz, después de que un vecino alertara de la presencia de un varón que estaba rompiendo las ventanillas de varios coches para acceder a su interior. Hasta la zona se desplazaron varias patrullas, cuyos agentes lograron localizar y detener al presunto autor.

Según las mismas fuentes, el hombre se desplazaba en un patinete eléctrico y, tras romper los cristales, sustraía los objetos que consideraba de valor del interior de los vehículos. Además, intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado por los agentes. En el momento de su arresto, portaba varios efectos que presuntamente habían sido robados de los coches.