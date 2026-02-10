Detenido un repartidor tras agredir a un joven que intentó robarle una bombona en el Sector Sur

La Policía Nacional de Córdoba detuvo ayer en el Sector Sur a un repartidor de butano tras agredir a un chico que intentó robarle una bombona. Según adelantó ABC Córdoba y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes policiales, el suceso tuvo lugar al mediodía de ayer lunes en la calle Motril, situada en la mencionada barriada. El repartidor se encontraba vendiendo bombonas en viviendas de la zona cuando se percató de que un joven trataba de robarle una y huir. En ese momento, reprendió al presunto ladrón y ambos se enzarzaron en una discusión que fue subiendo de tono. Finalmente, el repartidor golpeó al chico, que cayó al suelo de manera fortuita y se golpeó la cabeza contra el mismo.

Como consecuencia, el joven fue trasladado al hospital Reina Sofía de Córdoba con heridas en esa zona del cuerpo.

El repartidor fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial durante la tarde de ayer, acusado de un delito de lesiones. No obstante, ya ha sido puesto en libertad con cargos.