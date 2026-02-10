Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación

El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, incluida Andalucía e incluida Córdoba.

Según ha informado el Ejecutivo, son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. Como explica el Gobierno, con independencia del nivel de activación de esos planes autonómicos de protección civil, se han producido "fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas".

Una vecina de Córdoba afectada por la inundación de su parcela en Guadalvalle. / A. J. GONZÁLEZ

Ayudas del Ministerio del Interior

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.

Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, el departamento estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.

Vecinos afectados por la inundación de viviendas en Guadalvalle. / A. J. GONZÁLEZ

Otras ayudas

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales, y que pueden ser las siguientes:

Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como siempre, están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.

Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Noticias relacionadas

Evaluación de daños

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas que se consideren procedentes y complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil.

Zonas afectadas de Andalucía En su información, el Gobierno no detalla los lugares concretos que más han sufrido los daños del temporal, como pueden ser Córdoba, pero también, y principalmente, la sierra de Cádiz. En cualquier caso, sí habla de los episodios concretos donde se activaron esos planes de emergencia. Son la borrasca Claudia (15 de noviembre de 2025), la borrasca Emilia (12 de diciembre de 2025), las lluvias desde el 27 de diciembre de 2025, inundaciones del 4 de enero de 2026 e inundaciones desde el 27 de enero (las que más han afectado a Córdoba).

En Directo

Francisco Cañasveras Vista de la muralla de Castro del Río tras el derrumbe. / CÓRDOBA La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas El paso del tren de borrascas por la provincia de Córdoba sigue dejando un reguero de daños que ahora comienzan a afectar a inmuebles y estructuras. En Castro del Río ha resultado dañada la muralla, que en la pasada noche ha sufrido un grave desprendimiento en la plaza Castilla del Pino de la localidad que ha afectado a casi una decena de viviendas. Aunque afortunadamente no se han registrado daños personales, los materiales sí pueden ser cuantiosos. El Ayuntamiento trabaja desde primeras horas de este martes en la retirada de escombros para garantizar la seguridad, mientras evalúa la situación y posibles intervenciones a continuación. [Lea aquí la noticia al completo]

Diario CÓRDOBA Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, incluida Andalucía e incluida Córdoba. Según ha informado el Ejecutivo, son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. Como explica el Gobierno, con independencia del nivel de activación de esos planes autonómicos de protección civil, se han producido "fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas". [Lea aquí la noticia al completo]

Manuel González Junta y Ayuntamiento de Lucena articulan un plan provisional para el corte de la carretera de Jauja Peligrosos desprendimientos de rocas y piedras continúan suscitando un grave peligro en un talud de grandes dimensiones anexo a la carretera A-3131, justo en la salida de la aldea de Jauja (Lucena), en dirección hacia el municipio sevillano de Badolatosa. La cascada de borrascas ha ocasionado constantes erosiones y, desde hace días, la Junta de Andalucía, titular de la vía, ha ordenado el corte permanente del tráfico. La principal consecuencia afecta a los vecinos que transitan entre la pedanía y la zona de Las Huertas, que han de emprender ahora un extenso recorrido entre ambos núcleos. La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Lucena, en una reunión política y técnica desarrollada este lunes en la propia pedanía con presencia del alcalde, Aurelio Fernández, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, han articulado un plan provisional y alternativo, al objeto de establecer vías de tránsito oportunamente reguladas y seguras. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los temporales provocan un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí Los temporales de la semana pasada han provocado un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí, un fenómeno geológico que lleva tres siglos provocando problemas en la localidad. Debido a los daños en la infraestructura viaria, el Ayuntamiento ha tenido que cerrar los accesos a la zona, según comunicó a través de un aviso en sus redes sociales. En estos momentos está cortado el acceso al Paseo Reina Sofía (que circula al borde de la Grieta) desde la calle Carrera, y a su vez tampoco se puede llegar hasta el camino desde esta zona. [Lea aquí la noticia completa]