Córdoba se prepara para vivir a partir del viernes 13 los días grandes del Carnaval, en los que la fiesta en honor a Don Carnal sale y se vive en la calle. Tras una celebración atípica, en la que se suspendió la tradicional salmorejá inaugural en solidaridad con las víctimas de Adamuz, el Carnaval de Córdoba dio sus primeros compases en el Gran Teatro el 28 de enero con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), cuyos ganadores se dieron a conocer en la final del 7 de febrero.

Ahora, la fiesta se prepara para saltar a la calle y mostrar su cara más popular con los eventos infantiles, el pregón, los pasacalles y, por supuesto, la Gran Cabalgata y la quema del Dios Momo.

Estos son los detalles de la programación que se desarrollará del 13 al 22 de febrero.

Festival Infantil del Carnaval

El viernes 13 de febrero, a las 18.00 horas, se celebra el festival y la fiesta infantil del Carnaval de Córdoba en el Teatro Góngora.

Pregón del Carnaval

El sábado 14 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pregón oficial del Carnaval de Córdoba 2025 a cargo de Francisco Javier Blázquez Ruz El Maestro, que regresó el pasado carnaval a la fiesta con la autoría y dirección de su comparsa Los Payasos. Será en la plaza de Las Tendillas. En este mismo lugar, se entregarán posteriormente los premios del COAC 2026 y las máscaras e insignias de oro de la Carnavalesca.

Antes del pregón a las 12.00 horas, ese mismo día se celebrará La Corredera la fiesta juvenil del Carnaval.

Pasacalles en el Puente Romano

El domingo 15 de febrero se celebrará el tradicional pasacalles por el entorno del Puente Romano a mediodía con actuaciones por parte de los grupos participantes por el entorno de la Mezquita-Catedral.

Carnaval en la calle

El último fin de semana de Carnaval, la fiesta tomará la calle con las actuaciones callejeras que tendrán lugar en San Agustín y en la zona de la Corredera. Será el viernes 20, a partir de las 21.30 horas, en el entorno de la Corredera. Y el sábado 21, a las 12.00 horas en San Agustín, y de nuevo a partir de las 21.30 horas en La Corredera.

Gran Cabalgata y quema del Dios Momo

La fiesta de Don Carnal pondrá el broche de oro el domingo 22 de febrero con la Gran Cabalgata que partirá a las 12.00 horas del Paseo de la Victoria hasta la plaza de La Corredera, donde tendrá lugar la quema del Dios Momo a partir de las 15.00 horas.