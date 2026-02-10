Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer

Córdoba volverá a demostrar su espíritu solidario el próximo 21 de febrero con la séptima gala benéfica organizada por la asociación, dedicada a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y sus familias. La presidenta de la entidad, María Auxiliadora Cabanás Espejo, ha querido agradecer a los medios y a la ciudadanía su participación y compromiso, "esta ciudad siempre responde a nuestras llamadas cuando se trata de un objetivo común".

Un evento con apoyo altruista

La gala se celebrará en la finca Vallehermoso y contará con un catering gourmet coordinado por Javier Campos y un equipo de cocineros que participan de manera altruista. Entre ellos destacan Celia Jiménez, Kisko García, Jordi Pedrera, Paco Villar, Antonio Jiménez, Antonio Fernández, José Salamanca, José Ambrosio y Adrián Caballero. La música correrá a cargo del grupo cordobés Planeta 80 y la empresa Mysoon se encargará de sonido y audiovisuales sin coste alguno.

Impulso a la investigación

El principal objetivo de la gala es financiar la beca predoctoral de Clara González, investigadora especializada en tumores neuroendocrinos, un tipo de cáncer raro que afecta a pulmón, páncreas y tubo digestivo. Su proyecto estudia el proceso de splicing, esencial para la maduración del ARN y la producción correcta de proteínas, que se encuentra desregulado en estos tumores y podría abrir nuevas vías de tratamiento personalizado.

La beca, valorada en 110.660 euros y con duración de cuatro años, permitirá a Clara seguir desarrollando su investigación y contribuir al avance científico en España, donde los jóvenes investigadores suelen recibir menos apoyo que en otros países europeos.

Participación de empresas y vecinos

La asociación contactó con más de 40 empresas y proveedores, con una respuesta positiva del 90 %. Además, los fondos recaudados se sumarán a los destinados a mejorar los servicios y la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Las entradas cuestan 60 euros y se pueden adquirir en la sede de la asociación y en la peluquería Dioni Barrera. Para facilitar la asistencia a la gala, se habilitarán autobuses gratuitos que saldrán desde tres puntos estratégicos de Córdoba: a las 13.15 desde el Paseo de la Victoria, a la altura del Mercado Victoria; a las 13.30 desde la Plaza Colón, frente a la tienda de Aromas; y a las 13.45 desde el Hotel Córdoba Center. La vuelta estará organizada con varias opciones de horario -a las 20.00, 22.00 y 23.00- para que cada asistente pueda elegir el momento que más le convenga, siempre con supervisión de profesionales y voluntarios. Además se sortearán cinco regalos valorados entre 300 y 700 euros.

La séptima gala benéfica de Córdoba confirma, un año más, la fuerza de la solidaridad ciudadana y la importancia de apoyar la investigación científica y los cuidados a los pacientes.