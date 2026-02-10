Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 21 de febrero

Córdoba refuerza su solidaridad con la 7ª gala benéfica para apoyar la investigación contra el cáncer

La Asociación Contra el Cáncer de Córdoba convoca a la ciudad el 21 de febrero en la finca Vallehermoso para apoyar a jóvenes investigadores y mejorar la calidad de vida de pacientes

Presentación de la séptima gala solidaria de la Asociación Contra el Cáncer de Córdoba

Presentación de la séptima gala solidaria de la Asociación Contra el Cáncer de Córdoba / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Córdoba volverá a demostrar su espíritu solidario el próximo 21 de febrero con la séptima gala benéfica organizada por la asociación, dedicada a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y sus familias. La presidenta de la entidad, María Auxiliadora Cabanás Espejo, ha querido agradecer a los medios y a la ciudadanía su participación y compromiso, "esta ciudad siempre responde a nuestras llamadas cuando se trata de un objetivo común".

Un evento con apoyo altruista

La gala se celebrará en la finca Vallehermoso y contará con un catering gourmet coordinado por Javier Campos y un equipo de cocineros que participan de manera altruista. Entre ellos destacan Celia Jiménez, Kisko García, Jordi Pedrera, Paco Villar, Antonio Jiménez, Antonio Fernández, José Salamanca, José Ambrosio y Adrián Caballero. La música correrá a cargo del grupo cordobés Planeta 80 y la empresa Mysoon se encargará de sonido y audiovisuales sin coste alguno.

Impulso a la investigación

El principal objetivo de la gala es financiar la beca predoctoral de Clara González, investigadora especializada en tumores neuroendocrinos, un tipo de cáncer raro que afecta a pulmón, páncreas y tubo digestivo. Su proyecto estudia el proceso de splicing, esencial para la maduración del ARN y la producción correcta de proteínas, que se encuentra desregulado en estos tumores y podría abrir nuevas vías de tratamiento personalizado.

La beca, valorada en 110.660 euros y con duración de cuatro años, permitirá a Clara seguir desarrollando su investigación y contribuir al avance científico en España, donde los jóvenes investigadores suelen recibir menos apoyo que en otros países europeos.

Participación de empresas y vecinos

La asociación contactó con más de 40 empresas y proveedores, con una respuesta positiva del 90 %. Además, los fondos recaudados se sumarán a los destinados a mejorar los servicios y la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Las entradas cuestan 60 euros y se pueden adquirir en la sede de la asociación y en la peluquería Dioni Barrera. Para facilitar la asistencia a la gala, se habilitarán autobuses gratuitos que saldrán desde tres puntos estratégicos de Córdoba: a las 13.15 desde el Paseo de la Victoria, a la altura del Mercado Victoria; a las 13.30 desde la Plaza Colón, frente a la tienda de Aromas; y a las 13.45 desde el Hotel Córdoba Center. La vuelta estará organizada con varias opciones de horario -a las 20.00, 22.00 y 23.00- para que cada asistente pueda elegir el momento que más le convenga, siempre con supervisión de profesionales y voluntarios. Además se sortearán cinco regalos valorados entre 300 y 700 euros.

La séptima gala benéfica de Córdoba confirma, un año más, la fuerza de la solidaridad ciudadana y la importancia de apoyar la investigación científica y los cuidados a los pacientes.

