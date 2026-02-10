Hacemos Córdoba y PSOE presentan una moción conjunta por el 8M con ocho acuerdos para avanzar "hacia la igualdad real"

Los grupos municipales de Hacemos Córdoba y el PSOE llevarán al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción conjunta con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, elaborada junto a la Asamblea 8M Córdoba y estructurada en ocho acuerdos concretos para “reforzar el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”.

La moción insta al Ayuntamiento de Córdoba a “manifestar su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, reconociendo el carácter reivindicativo del 8 de marzo como jornada de lucha por los derechos laborales, sociales y políticos”. Asimismo, exige al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía “un reforzamiento de las políticas públicas para mejorar las condiciones laborales de las mujeres”.

Entre los acuerdos se recoge la necesidad de “incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todas las políticas municipales, especialmente en materia de empleo, contratación pública, servicios sociales y presupuestos”, avanzando hacia “unos presupuestos municipales con enfoque feminista”.

El aborto como "un derecho fundamental"

La iniciativa también exige “la defensa del derecho al aborto como un derecho fundamental de las mujeres”, garantizando “el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública, sin obstáculos ni estigmas”, así como la protección frente a “cualquier forma de acoso o coacción en el ejercicio de su libertad reproductiva”, evitando situaciones de acoso frente a las clínicas.

La moción plantea además el rechazo de “cualquier discurso, iniciativa o alianza política que pretenda recortar derechos de las mujeres, cuestionar la lucha feminista o poner en peligro los avances alcanzados en materia de igualdad”. Del mismo modo, reclama la elaboración de campañas de sensibilización con motivo del 8 de marzo, en colaboración con la Asamblea 8M Córdoba, colectivos feministas, sindicatos y asociaciones de mujeres, visibilizando especialmente “las discriminaciones laborales”.

Por último, se exige “el apoyo logístico necesario a la Asamblea 8M Córdoba para la realización de la manifestación y de las actividades que la acompañan”, con el objetivo de que la labor de reivindicación sea compartida entre las instituciones municipales y el movimiento feminista local.