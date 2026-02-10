El Ayuntamiento de Córdoba ha abierto la convocatoria de subvenciones 2026 para asociaciones, colectivos y entidades que desarrollen actividades culturales y de dinamización en el casco histórico de la ciudad. Con un presupuesto de 40.000 euros, prácticamente el doble que el año pasado, la Delegación del Centro Histórico busca fomentar la participación ciudadana, difundir las tradiciones locales y fortalecer la vida cultural en el corazón de Córdoba.

Convocatoria abierta para todo el año

La delegada del Centro Histórico, Lourdes Morales, ha explicado que la convocatoria se aprobará en la Junta de Gobierno local el próximo lunes 16 de febrero y abarcará todas las actividades que se realicen durante 2026, incluyendo aquellas ya celebradas desde el 1 de enero, siempre que cuenten con la autorización municipal correspondiente en caso de ocupar vías públicas. Según Morales, la iniciativa está dirigida a todas las asociaciones, colectivos y entidades que presenten proyectos abiertos y participativos, orientados a promover la cultura local y generar dinámicas de participación en sus comunidades.

Cada entidad podrá solicitar hasta 4.000 euros, con un límite del 80 % del coste total de la actividad, y los gastos subvencionables incluyen seguros, difusión y publicidad, cartelería, pago de artistas o ponentes, así como el alquiler de infraestructuras y servicios necesarios para llevar a cabo las actividades en el Centro Histórico. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de administraciones públicas o del propio Ayuntamiento, siempre que no se presenten dos proyectos distintos a esta convocatoria.

Plazos y registro

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las entidades interesadas podrán tramitar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, el registro electrónico municipal o los registros de otras administraciones públicas.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Córdoba afirma reforzar la vida cultural y social del Centro Histórico, ofreciendo a asociaciones y colectivos los recursos necesarios para organizar actividades de calidad, fomentar la participación ciudadana y mantener viva la riqueza histórica y cultural de la ciudad a lo largo de todo 2026.