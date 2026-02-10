Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba

Con un poco de retraso sobre la fecha prevista debido al temporal que ha sufrido la capital, la temporada de caracoles en Córdoba comenzará con el montaje de los puestos a partir del 13 de febrero para proceder a su apertura el viernes 20 de febrero, para dar inicio así a una de las tradiciones más arraigadas de una primavera cordobesa adelantada.

A partir de ese día, cordobeses y visitantes podrán disfrutar de los clásicos ‘gordos, chicos y picantones’ y de las recetas más innovadoras, en varios puntos de la capital hasta el 13 de junio.

Todo listo para la temporada de caracoles en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Todos los puestos de caracoles

Aunque la normativa del Ayuntamiento de Córdoba permite la instalación de hasta 45 espacios para caracoles, este año habrá 35 puestos, uno más que en 2025. Estos son todos ellos y su ubicación:

Periodista Eduardo Baro esq. Periodista Ricardo Rguez.

Glorieta Ciudades Hiroshima Nagasaky

Parque Elena Moyano - Jardines Madre Coraje

C/ Escritor Conde Zamora - Junto Mercadona

Av. Libia esq. C/ Paco Leon

Av. de Cádiz, a la altura del n° 69-71

Plaza Matias Prats - Esq. Manuel Fuentes Bocanegra

C/ Pintor Espinosa esquina con C/ Padre Morales

Bda. El Higueron - Pl. Rafael Villar

C/ Compositor Rafael Castro, tras Estadio Enrique Puga

Pl. Escritora M.ª Teresa León esq. C/ Escritora Concha Espina

C/ Camino Viejo Almodovar esq. M. Fuentes Bocanegra

Bulevar Hernán Ruiz - Zona cercana Av. América

Plaza Vistalegre

C/ Arq. A. Garcia y Bellido (Junto Estacion Autobuses)

Arcos de la Frontera esq. Av. Carlos III

Av. Granada (Pl. Andalucía)

Glorieta Cruz de Juarez esq Esc Fdez Marquez

Isla Fuerteventura (Noreña)

Pl. Cristo de Gracia

C/ Compositor Rafael Castro con Cta. Madrid Cádiz

Paseo de la Merced, frente Gasolinera Chinales

Bulevar entre C/ Pl Marisol Muñoz y C/ Mª Angeles García

Plaza de la Magdalena

Jardines la Memoria - Parque Fidiana

Ronda Marrubial esquina Agrupación Córdoba

Glorieta Amadora, conluencia con Av. Cañito Bazán

Calle Victoria Kent esquina calle Maria la Judía

Plaza de los Rios (Villarrubia)

Plaza de la Oca - Esq San Francisco de Sales con C/ Murcia

Av. Ministerio la Vivienda - Solar la Palmera

Pje. Pantoja (Av Virgen Milagrosa)

Plaza Poeta Juan Bernier

Glorieta Huerta de San Antonio

Avda. Isla Fuerteventura (*pendiente de autorizar)

El origen de esta tradición gastronómica

Encumbrados como tradición cordobesa, quizás muchos no conozcan de dónde viene la costumbre de comer caracoles en Córdoba, pues aunque este producto también está presente esta temporada en la restauración de otras provincias, como Jaén o Sevilla, hay una forma característica y cordobesa de comer caracoles.

Para localizar el origen del gusto por esta materia prima no hay que irse muy lejos y está en las huertas que rodearon hace décadas la capital (y que aún se pueden localizar en algunas zonas) y en la que la presencia de este molusco era abundante. De ahí que fuese alimento de consumo habitual en los hogares cordobeses y que los vendedores ambulantes comerciasen con los caracoles.

Receta clásica de caracacoles. / Manuel Murillo

Para encontrar los primeros caracoleros y puestos de venta como los que hoy día se distribuyen por la capital hubo que esperar hasta mediados del pasado siglo XX, concretamente en los años 60, cuando se instalaron los primeros puestos en las zonas de la periferia. A mediados de esa década, en 1965, se instala en la Plaza de la Magdalena el puesto de caracoles más veterano de la capital.

A diferencia de los caracoles de otras provincias, aunque este plato también puede encontrarse en la carta de muchos bares y tabernas de Córdoba, la forma típica de tomar caracoles en la capital es acudir a uno de los muchos puestos dispuestos por las plazas y avenidas de diferentes barrios de la capital –que este 2022 son 36- y degustar el plato en la barra o en la mesa con la bebida. Y, ojo, que solo se sirven caracoles.