Un congreso internacional analiza en Córdoba la ética y estética en el patrimonio islámico

Córdoba acoge desde este martes el 5º Congreso Internacional de Pluriel, una cita académica de proyección internacional que analiza la ética y la estética en el patrimonio islámico y su papel en el diálogo entre culturas y religiones contemporáneas, con la participación de especialistas procedentes de universidades y centros de pensamiento de distintos países.

El congreso, que se celebra hasta el próximo 14 de febrero, está organizado por Pluriel (Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam), una red internacional impulsada por la Universidad Católica de Lyon, y cuenta con el patrocinio del Cabildo Catedral de Córdoba, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

Tal y como ha informado el Cabildo en una nota de prensa, el programa del congreso aborda durante cinco jornadas, desde una perspectiva interdisciplinar, cuestiones relacionadas con la interpretación del patrimonio islámico, el diálogo entre ética, arte y espiritualidad, así como el valor del legado cultural como herramienta para la construcción de espacios de entendimiento entre religiones y sociedades actuales. Las sesiones incluyen ponencias magistrales, mesas redondas y debates académicos.

Destacados ponentes

Entre los ponentes destacados figuran el padre Paulin Batairwa Kurbuya, en representación del cardenal George Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso; el profesor Michel Younès, coordinador general de Pluriel y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lyon; y el islamólogo Gheleb Bencheikh, presidente de la Fundación del Islam de Francia.

El acto inaugural ha reunido a representantes institucionales, académicos y organizadores del encuentro. Entre las autoridades asistentes se encontraban el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el obispo de la Diócesis, monseñor Jesús Fernández; la vicerrectora de la Universidad Loyola, Mercedes Torres; y el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, junto a responsables universitarios y miembros de la organización.

Durante su intervención, el deán-presidente del Cabildo Catedral subrayó la relevancia del congreso tanto para la ciudad como para la proyección internacional de la Mezquita-Catedral. “Acoger en Córdoba el Congreso Pluriel supone reafirmar la vocación universal de este monumento como espacio de encuentro, reflexión y diálogo”, afirmó Nieva, quien añadió que “la historia y el patrimonio que custodiamos nos interpelan a seguir promoviendo la cultura y el conocimiento como caminos hacia el respeto mutuo y la convivencia entre pueblos y religiones”.

Nieva destacó igualmente que el diálogo interreligioso y el estudio riguroso de las tradiciones culturales y espirituales son, a su juicio, “herramientas esenciales para afrontar los desafíos del presente”, y señaló que este encuentro sitúa a Córdoba en el centro del debate internacional sobre estas cuestiones.

Con la celebración de este congreso, según destaca el Cabildo, Córdoba refuerza su papel como referente histórico y académico en el ámbito del diálogo intercultural e interreligioso, consolidándose como un espacio privilegiado para el encuentro entre patrimonio, fe, cultura y pensamiento contemporáneo.