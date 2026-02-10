La Secretaría de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba ha puesto en marcha la campaña Tu mirada diseña el futuro, una iniciativa destinada a detectar los frenos a la igualdad que aún existen en el ámbito laboral y a realizar una radiografía real de la situación de las mujeres trabajadoras.

En el marco de esta campaña, CCOO ha creado un buzón completamente anónimo, accesible a través de un formulario digital, que permitirá recoger testimonios sobre micromachismos, discriminaciones y situaciones de desigualdad que siguen produciéndose en los centros de trabajo, explica el sindicato en una nota de prensa.

Escucha activa para transformar la realidad

La secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha explicado que “el objetivo de este buzón es dar visibilidad y transformar las vivencias que se dejen en él a través de la acción social y sindical, para evitar cualquier retroceso en derechos y seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva”.

Mediante esta iniciativa de escucha activa, el sindicato hace un llamamiento tanto a su afiliación como al conjunto de la sociedad, invitando a participar a mujeres que hayan sufrido o presenciado estas situaciones, así como a hombres que hayan sido testigos de discriminaciones en el entorno laboral.

Una radiografía honesta de los centros de trabajo

“La igualdad es una conquista colectiva que requiere que todos y todas estemos atentos a lo que aún falla”, ha señalado Soler, quien ha subrayado que el proyecto pone el foco en las vivencias cotidianas de las trabajadoras, muchas veces normalizadas o invisibilizadas, pero que acaban condicionando su desarrollo profesional.

A través del buzón, CCOO recogerá de forma anónima relatos relacionados con micromachismos, obstáculos en la promoción profesional, acoso sexual o por razón de sexo, así como cualquier otro tipo de discriminación sufrida por las mujeres en el ámbito laboral.

Del testimonio a la acción sindical

“No se trata de mirar atrás para lamentarnos, sino de proyectar soluciones y dar visibilidad a los obstáculos que aún persisten para combatirlos desde la acción sindical”, ha afirmado Soler, quien ha recalcado que “nuestra meta es que el futuro laboral sea un espacio de igualdad real, y que lo conquistado hasta ahora sea solo el punto de partida”.

La fase de recogida de testimonios estará abierta hasta el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Posteriormente, y tras una selección de los relatos recibidos, las experiencias se difundirán a través de redes sociales y otros canales, con el objetivo de sensibilizar y promover cambios reales.

Con esta iniciativa, CCOO refuerza su compromiso de no dar ni un paso atrás en derechos y de seguir liderando la lucha por una igualdad real y efectiva en todos los sectores.

El formulario anónimo está disponible en este enlace web.