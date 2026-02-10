Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones

Cáritas Diocesana de Córdoba ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que han provocado el desbordamiento de varios ríos, así como la evacuación de más de 1.500 personas de sus hogares.

Según ha señalado Cáritas en una nota, la llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. Así, en Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque y Alcolea, además de en municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas.

"Cáritas Diocesana de Córdoba, y el equipo de territorios han estado pendientes de estas situaciones de emergencia desde que comenzaron las lluvias a finales de enero y en contacto con las Cáritas Parroquiales para atender necesidades inmediatas", aunque tal y como ha asegurado su director, Darío Reina, "somos conscientes que cuando cesen las lluvias, empieza el verdadero trabajo: garantizar que las familias puedan reconstruir sus hogares y recuperar condiciones mínimas de vida".

Ante esta situación y a la espera de la evaluación de los daños, "Cáritas Diocesana de Córdoba ha activado una campaña solidaria con el objetivo de atender necesidades básicas, apoyar la reparación de viviendas, reforzar el reparto enseres del hogar y acompañar a las familias que han perdido su medio de vida", ha puntualizado Reina.

Cuando la situación meteorológica comienza a estabilizarse "muchas familias están regresando a viviendas dañadas, otras continúan desalojadas, como las infraviviendas de los asentamientos de Córdoba que han sufrido graves desperfectos".

Donaciones bancarias

A estos daños se suma el fuerte impacto en el sector agrícola, pues se han perdido "muchos cultivos y cosechas, y esto tiene un efecto directo sobre la economía de las explotaciones, pero también sobre los trabajadores temporeros que confiaban en estos jornales para salir adelante, iniciándose ahora una fase de recuperación que puede prolongarse durante meses."

En este sentido, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha resaltado "que estaremos para acompañar a todos los afectados en la medida de nuestras posibilidades, para que puedan volver a la normalidad lo antes posible".

Así pues, las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones en la cuenta con IBAN 'ES93 0237 4456 4091 5589 2794', a través de bizum en el número 33581 y en la web 'caritascordoba.es/donación', con el concepto 'EMERGENCIA DAMNIFICADOS TEMPORAL'.

Por último, Darío Reina ha manifestado que "Cáritas agradece la solidaridad de la ciudadanía y recuerda que, mientras haya una sola persona afectada, la emergencia continúa".

En Directo

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones Cáritas Diocesana de Córdoba ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que han provocado el desbordamiento de varios ríos, así como la evacuación de más de 1.500 personas de sus hogares. Según ha señalado Cáritas en una nota, la llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. Así, en Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque y Alcolea, además de en municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas. [Así puedes colaborar]

El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas para Andalucía: inversiones y ayudas a sectores afectados El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Andalucía por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta. Se trata de un paso fundamental para facilitar el acceso a ayudas estatales directas o de fondos europeos para inversiones en infraestructuras dañadas o para favorecer a los colectivos más afectados. Está previsto que este mismo mes de febrero el Gobierno apruebe una batería de medidas concreto. "El Consejo de Ministros aprueba este martes esta declaración que va a permitir que los municipios andaluces y los sectores afectados puedan acudir a todas las líneas de ayudas que el Gobierno de España va a plantear", ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La medida ya fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ha sido reivindicada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Puente Genil rebaja el nivel de riesgo por el temporal a preemergencia El comité asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genil ha rebajado el nivel de riesgo a fase de preemergencia, tras valorar la evolución favorable de las últimas horas. El alcalde, Sergio Velasco, ha justificado esta decisión en que, a tenor de las previsiones meteorológicas, exceptuando la jornada del próximo viernes, habrá un respiro en cuanto a la incidencia de lluvias abundantes en la localidad. Velasco ha hecho balance de la situación y ha destacado que entre los aspectos más graves está el desalojo de 21 personas en la zona de la calle Calzada a consecuencia de los desprendimientos de barro y piedras del talud del Cerro de los Poetas.

Araceli R. Arjona El nivel del río baja en Córdoba hasta 2,85 metros, a punto de salir de la fase de más riesgo El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba no ha dejado de bajar desde que alcanzó el segundo pico, superando los 6 metros, el pasado sábado. En esta jornada de jueves, el nivel ha pasado de 3,72 a 2,85 metros de lámina de agua a las 19.10 horas, a punto de salir del nivel rojo de máximo riesgo de desbordamiento cuyo umbral se establece en 2,5 metros. En el aviso rojo, la situación hidrológica es peligrosa y hay posibilidad de inundaciones, aunque al ritmo que va, es posible que a lo largo de la noche descienda de 2,5 metros y pase al nivel naranja de vigilancia. En esa situación se encuentra ya la zona de Alcolea, según la CHG, que indica que el río está en 107,88, en aviso naranja y pasará al amarillo, en el que se recomienda el seguimiento sin vigilancia en cuanto baje por encima de 106,5 metros de lámina de agua.