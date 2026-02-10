Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza GuadalvalleDerribos parcelacionesDesfibriladoresMuralla de CastroAgresión repartidorAlta velocidadMorerasPaseo fluvialCaza mayor
instagramlinkedin

Tren de borrascas

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Personas desalojadas en Vista Alegre.

Personas desalojadas en Vista Alegre. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cáritas Diocesana de Córdoba ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que han provocado el desbordamiento de varios ríos, así como la evacuación de más de 1.500 personas de sus hogares.

Según ha señalado Cáritas en una nota, la llegada de la borrasca Marta, tras el paso de Leonardo, ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. Así, en Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Manjaneque y Alcolea, además de en municipios como Villafranca y Almodovar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas.

"Cáritas Diocesana de Córdoba, y el equipo de territorios han estado pendientes de estas situaciones de emergencia desde que comenzaron las lluvias a finales de enero y en contacto con las Cáritas Parroquiales para atender necesidades inmediatas", aunque tal y como ha asegurado su director, Darío Reina, "somos conscientes que cuando cesen las lluvias, empieza el verdadero trabajo: garantizar que las familias puedan reconstruir sus hogares y recuperar condiciones mínimas de vida".

Ante esta situación y a la espera de la evaluación de los daños, "Cáritas Diocesana de Córdoba ha activado una campaña solidaria con el objetivo de atender necesidades básicas, apoyar la reparación de viviendas, reforzar el reparto enseres del hogar y acompañar a las familias que han perdido su medio de vida", ha puntualizado Reina.

Cuando la situación meteorológica comienza a estabilizarse "muchas familias están regresando a viviendas dañadas, otras continúan desalojadas, como las infraviviendas de los asentamientos de Córdoba que han sufrido graves desperfectos".

Donaciones bancarias

A estos daños se suma el fuerte impacto en el sector agrícola, pues se han perdido "muchos cultivos y cosechas, y esto tiene un efecto directo sobre la economía de las explotaciones, pero también sobre los trabajadores temporeros que confiaban en estos jornales para salir adelante, iniciándose ahora una fase de recuperación que puede prolongarse durante meses."

En este sentido, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha resaltado "que estaremos para acompañar a todos los afectados en la medida de nuestras posibilidades, para que puedan volver a la normalidad lo antes posible".

Así pues, las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones en la cuenta con IBAN 'ES93 0237 4456 4091 5589 2794', a través de bizum en el número 33581 y en la web 'caritascordoba.es/donación', con el concepto 'EMERGENCIA DAMNIFICADOS TEMPORAL'.

Noticias relacionadas y más

Por último, Darío Reina ha manifestado que "Cáritas agradece la solidaridad de la ciudadanía y recuerda que, mientras haya una sola persona afectada, la emergencia continúa".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  8. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

Un congreso internacional analiza en Córdoba la ética y estética en el patrimonio islámico

Un congreso internacional analiza en Córdoba la ética y estética en el patrimonio islámico

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones

Cáritas lanza en Córdoba una campaña solidaria para apoyar a afectados por las inundaciones

Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de febrero

Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética

Las Moreras alza la voz contra "el abandono" institucional: "Prefiero vivir debajo de un puente que seguir así"

El nivel del río baja en Córdoba hasta 2,85 metros, a punto de salir de la fase de más riesgo

El nivel del río baja en Córdoba hasta 2,85 metros, a punto de salir de la fase de más riesgo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

«Aquí hay trabajo para un mes»: los vecinos de Guadalvalle y La Altea regresan a sus casas tras la riada

Tracking Pixel Contents