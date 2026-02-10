El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este martes las labores de reparación de los baches y socavones que se han producido en la ciudad con motivo del temporal.

La intervención se desarrolla por las diversas zonas afectadas y son cuatro los equipos que ha destinado Infraestructuras para estas tareas. “Se trata de dar solución lo antes posible a este problema derivado de las intensas lluvias que hemos tenido estos días pasados”, ha indicado el delegado responsable en la materia, Miguel Ruiz Madruga, quien ha anotado que “los técnicos ya tienen localizados los puntos afectados, que son muchos, y se va a trabajar para que queden solventados con agilidad”.

Para los trabajos se emplea asfalto tanto en frío como en caliente. Este último se ha recogido este martes de una planta de Cabra, concretamente 10.000 kilos de este material. “A pesar de que las condiciones meteorológicas no son las mejores, hemos empezado ya las labores porque nuestro objetivo es que la ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible y en las mejores condiciones”, ha señalado Ruiz Madruga.

Trabajos de reparación del asfaltado. / CÓRDOBA

Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica por los daños del temporal Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales. Para Asaja, "la rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro", por lo que confía en la "sensibilidad y el compromiso" de los consistorios con el sector.

