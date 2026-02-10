Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas

Cuatro equipos trabajan en diferentes puntos de la ciudad con 10.000 kilos de asfalto

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza

Trabajos de reparación del asfaltado.

Trabajos de reparación del asfaltado. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este martes las labores de reparación de los baches y socavones que se han producido en la ciudad con motivo del temporal.

La intervención se desarrolla por las diversas zonas afectadas y son cuatro los equipos que ha destinado Infraestructuras para estas tareas. “Se trata de dar solución lo antes posible a este problema derivado de las intensas lluvias que hemos tenido estos días pasados”, ha indicado el delegado responsable en la materia, Miguel Ruiz Madruga, quien ha anotado que “los técnicos ya tienen localizados los puntos afectados, que son muchos, y se va a trabajar para que queden solventados con agilidad”.

Noticias relacionadas y más

Para los trabajos se emplea asfalto tanto en frío como en caliente. Este último se ha recogido este martes de una planta de Cabra, concretamente 10.000 kilos de este material. “A pesar de que las condiciones meteorológicas no son las mejores, hemos empezado ya las labores porque nuestro objetivo es que la ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible y en las mejores condiciones”, ha señalado Ruiz Madruga.

