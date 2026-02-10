Temporal de lluvia y viento
El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores para reparar los baches y sovacones causados por las últimas borrascas
Cuatro equipos trabajan en diferentes puntos de la ciudad con 10.000 kilos de asfalto
Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, vuelta de los desalojados y tareas de limpieza
La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este martes las labores de reparación de los baches y socavones que se han producido en la ciudad con motivo del temporal.
La intervención se desarrolla por las diversas zonas afectadas y son cuatro los equipos que ha destinado Infraestructuras para estas tareas. “Se trata de dar solución lo antes posible a este problema derivado de las intensas lluvias que hemos tenido estos días pasados”, ha indicado el delegado responsable en la materia, Miguel Ruiz Madruga, quien ha anotado que “los técnicos ya tienen localizados los puntos afectados, que son muchos, y se va a trabajar para que queden solventados con agilidad”.
Para los trabajos se emplea asfalto tanto en frío como en caliente. Este último se ha recogido este martes de una planta de Cabra, concretamente 10.000 kilos de este material. “A pesar de que las condiciones meteorológicas no son las mejores, hemos empezado ya las labores porque nuestro objetivo es que la ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible y en las mejores condiciones”, ha señalado Ruiz Madruga.
Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica por los daños del temporal
Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales.
Para Asaja, "la rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro", por lo que confía en la "sensibilidad y el compromiso" de los consistorios con el sector.
Francisco Cañasveras
La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas
El paso del tren de borrascas por la provincia de Córdoba sigue dejando un reguero de daños que ahora comienzan a afectar a inmuebles y estructuras. En Castro del Río ha resultado dañada la muralla, que en la pasada noche ha sufrido un grave desprendimiento en la plaza Castilla del Pino de la localidad que ha afectado a casi una decena de viviendas.
Aunque afortunadamente no se han registrado daños personales, los materiales sí pueden ser cuantiosos. El Ayuntamiento trabaja desde primeras horas de este martes en la retirada de escombros para garantizar la seguridad, mientras evalúa la situación y posibles intervenciones a continuación.
Diario CÓRDOBA
Los damnificados por las borrascas en Córdoba ya pueden pedir las ayudas para la recuperación
El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, incluida Andalucía e incluida Córdoba.
Según ha informado el Ejecutivo, son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. Como explica el Gobierno, con independencia del nivel de activación de esos planes autonómicos de protección civil, se han producido "fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas".
Manuel González
Junta y Ayuntamiento de Lucena articulan un plan provisional para el corte de la carretera de Jauja
Peligrosos desprendimientos de rocas y piedras continúan suscitando un grave peligro en un talud de grandes dimensiones anexo a la carretera A-3131, justo en la salida de la aldea de Jauja (Lucena), en dirección hacia el municipio sevillano de Badolatosa. La cascada de borrascas ha ocasionado constantes erosiones y, desde hace días, la Junta de Andalucía, titular de la vía, ha ordenado el corte permanente del tráfico. La principal consecuencia afecta a los vecinos que transitan entre la pedanía y la zona de Las Huertas, que han de emprender ahora un extenso recorrido entre ambos núcleos.
La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Lucena, en una reunión política y técnica desarrollada este lunes en la propia pedanía con presencia del alcalde, Aurelio Fernández, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, han articulado un plan provisional y alternativo, al objeto de establecer vías de tránsito oportunamente reguladas y seguras.
