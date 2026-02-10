Tráfico ferroviario
Adif trabaja para abrir el sábado 14 de febrero la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero dependerá de la evolución de las lluvias
Renfe, Iryo y Ouigo han puesto ya a la venta los billetes para la jornada del 14 de febrero
EFE
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, trabaja con el horizonte de reabrir el corredor de alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía este sábado, día 14, aunque la fecha concreta sigue sujeta a las condiciones meteorológicas, que en muchos momentos dificultan los trabajos.
Las tres operadoras que realizan el servicio entre el centro y el sur peninsular, Renfe, Iryo y Ouigo, han puesto ya a la venta los billetes para esa jornada, un dato que evidencia la previsión de reanudar esta misma semana la alta velocidad.
El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz el pasado 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el pasado 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.
Fuentes conocedoras de la reparación de la vía en Adamuz señalan a Efe que el temporal que sufre Andalucía en los últimos días es el principal inconveniente en avanzar en la reanudación de la operativa.
Así, sostienen que hay trabajos como la soldadura que no se pueden realizar si llueve, por lo que ello podría retrasar la reanudación de la operativa.
Plan alternativo
En el caso de Renfe, que desde dos días después del siniestro opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad (y el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús), se observa que el día 13 el trayecto entre Madrid y Córdoba tarda 3.45 horas, mientras un día más tarde se logra en 1 hora y 50 minutos.
El pasado martes 3 de febrero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en el Congreso que todavía no podía facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de esa semana.
No obstante, desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria